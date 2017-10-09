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Политика

Виктор Назаров: юрист, газовик и губернатор

15:4109.10.2017
(обновлено: 15:44 09.10.2017)
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© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкГубернатор Омской области Виктор Назаров. Архивное фото.Губернатор Омской области Виктор Назаров. Архивное фото.
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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НОВОСИБИРСК, 9 окт – РИА Новости. Уходящий с поста губернатора Омской области Виктор Назаров возглавил регион в 2012 году. Он, скорее всего, запомнится жителям региона ремонтом дорог после "прямой линии" с президентом, конфронтацией с мэром Омска и программой газификации.

Юрист и газовик

Назаров родился 18 октября 1962 года в селе Ингалы Большереченского района Омской области. Окончил Омский государственный университет по специальности "правоведение", служил в органах прокуратуры, был следователем Военной прокуратуры, а позднее занимался юридической работой.

Спасская башня Московского Кремля. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Источник рассказал о дальнейших планах по отставкам губернаторов

В начале 2000-х был заместителем начальника отдела по оперативной работе с потребителями в Омском филиале ООО "Межрегионгаз". После реорганизации филиала в ЗАО "Омскрегионгаз" занял должность заместителя гендиректора по общим вопросам, а затем работал генеральным директором ЗАО "Омскрегионгаз" (позднее переименовано в ЗАО "Газпром межрегионгаз Омск").

В 2011 году был избран депутатом законодательного собрания Омской области по Тюкалинскому избирательному округу №14, был членом комитета по законодательству, заместителем председателя комитета по собственности.

© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкЦеремония вступления в должность губернатора Омской области Виктора Назарова
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Церемония вступления в должность губернатора Омской области Виктора Назарова

Путь губернатора

Президент России Дмитрий Медведев 3 апреля 2012 года предложил кандидатуру Виктора Назарова на пост губернатора Омской области. Депутаты законодательного собрания региона 9 апреля большинством голосов утвердили кандидатуру Назарова в должности губернатора. Он вступил в должность 30 мая 2012 года.

Губернатор Омской области Виктор Назаров
© Фото : фото пресс-службы правительства Омской области
Биография Виктора Назарова

Четырнадцатого мая 2015 года президент РФ Владимир Путин принял досрочную отставку Назарова с поста губернатора области и назначил его временно исполняющим обязанности главы региона до выборов.

Врио губернатора Назаров 13 сентября 2015 года выиграл выборы главы региона, набрав по итогам подсчета всех бюллетеней максимальный процент голосов за всю историю губернаторских выборов в регионе — более 60%. Основной соперник Назарова — Олег Денисенко (КПРФ) — набрал около трети голосов, остальные кандидаты набрали от 2 до 4% голосов. Очередные выборы губернатора должны были состояться в 2020 году.

© РИА Новости / Дмитрий АстаховПерейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев и губернатор Омской области Виктор Назаров. 25 апреля 2017
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и губернатор Омской области Виктор Назаров. 25 апреля 2017

Достижения

К достижениям Назарова можно отнести подписание в сентябре 2016 года программы развития газоснабжения и газификации Омской области до конца 2020 года. Подписи под программой, которая оценивается в 6,2 миллиарда рублей, тогда поставили губернатор и председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

Омск. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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В Омске начался новый конкурс по выборам мэра

В соответствии с документом, "Газпром" повысит надежность газоснабжения Омска, создаст условия для газификации города Называевска и 39 сел, деревень и поселков в Большереченском, Горьковском, Называевском, Тюкалинском районах области. Планируется построить газопроводы-отводы, межпоселковые газопроводы и газораспределительные станции. Правительство области же должно обеспечить строительство внутрипоселковых сетей и подготовку к приему газа потребителей.

В интервью газете "Коммерческие вести" в августе 2017 года Назаров, говоря о своих достижениях на посту главы региона, не назвал каких-то реализованных мегапроектов, отметив, что они обязательно будут "когда с бюджетом станет полегче". Главным критерием оценки качества работы он считает исполнение майских указов президента РФ.

В качестве достижений Назаров назвал снижение очередей в детсады и дома престарелых, увеличение продолжительности жизни омичей и снижение показателей смертности, рост объемов оказания высокотехнологичной медпомощи населению.

Назаров считает, что несмотря на экономические трудности, удалось сохранить социальную стабильность и хорошие отношения между живущими в регионе представителями разных национальностей и религий. Также к своим достижениям он относит объем производства сельскохозяйственной продукции, который приближается к 100 миллиардам рублей в год, за 5 лет он вырос на 73%. Инвестиции в АПК за эти годы превысили 30 миллиардов рублей. Реализовано 88 инвестпроектов: птицефабрики, заводы по переработке молока, масличных культур и так далее. Также Назаров считает, что удалось поддержать омскую промышленность.

Московский Кремль. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Источник в Кремле рассказал подробности серии отставок губернаторов

К достижениям в сфере культуры можно отнести открытие в 2016 году в рамках празднования 300-летия Омска воссозданного Воскресенского военного собора — первого каменного храма, где бывал на богослужениях в годы ссылки писатель Достоевский, молился будущий император Николай II, крестили будущего художника Врубеля.

Неудачи

Время губернаторства Назарова запомнится омичам "прямой линией" с президентом РФ Владимиром Путиным, в ходе которой в 2016 году главе государства показали плачевное состояние автомобильных дорог в Омске. Это дало большой толчок к ремонту городских магистралей по всей стране, а Омской области выделили на это беспрецедентные средства.

Однако в мае 2017 года на всероссийском совещании по проекту "Безопасные дороги" глава Минтранса РФ Максим Соколов заявил, что Омская область, с подачи которой в России начались масштабные проекты по ремонту дорог в городах, рискует уже второй год подряд некачественно выполнить ремонт дорог, на которые выделяются федеральные средства. Росавтодор, по его словам, выявил нарушения технологии работ, а кроме того, контракты заключаются с опозданием.

Весной 2017 года в Омске не состоялись выборы мэра города в связи с тем, что претенденты сняли свои кандидатуры. Считавшийся главным претендентом на этот пост зампредседателя правительства Омской области Станислав Гребенщиков 13 апреля неожиданно снялся с выборов с формулировкой "по состоянию здоровья", а 17 апреля СК РФ сообщил о возбуждении в отношении него уголовного дела по статье "Злоупотребление должностными полномочиями". Комментируя ситуацию, Виктор Назаров назвал ее рабочей, а выборный процесс демократическим. Между тем некоторые эксперты посчитали несостоявшиеся выборы знаком слабости политической позиции губернатора в регионе.

На посту губернатора Назаров запомнился и конфронтацией с мэром Омска Вячеславом Двораковским. Конфликт вышел в публичную плоскость после разговора главы региона с известными пранкерами "Вованом" и "Лексусом". Считая, что разговаривает с помощником президента РФ, Назаров сказал, что не может заставить мэра сделать дороги, но и уволить его не может из-за "народоизбранности". Губернатор заявил, что Двораковский ведет себя "как поросенок". Позже комментируя разговор, Назаров назвал звонок пранкеров плохой шуткой, но признал, что критикует и будет критиковать мэра.

Празднование 300-летия Омска тоже не стало поводом для гордости. Как отчиталась в марте 2017 года Счетная палата, из 27 планируемых к 300-летию Омска мероприятий полностью были завершены лишь 13, при этом юбилей был существенно недофинансирован из бюджетов города и области.

В Национальном рейтинге губернаторов, опубликованном в конце августа 2017 года (за июль-август) Центром информационных коммуникаций "Рейтинг" Виктор Назаров оказался на последней 85-й строчке, тогда как еще в предыдущем рейтинге за май-июнь он находился на 68-м месте.

Надо решать

Жители региона много лет ждут решения наболевших проблем, которые предстоит решать новому губернатору. Среди них можно отметить проблему экологии – омичи регулярно жалуются на удушающие запахи, исходящие от местных промпредприятий, а также выпадение в виде осадков различных порошков.

В списке крупных нереализованных проектов стоит "замороженный" аэропорт "Омск-Федоровка", а также проект метрополитена в Омске, перспективы реализации которого, с учетом отсутствия планов по выделению на это федеральных средств, призрачны.

Кроме того, одной из главных задач для нового губернатора станет выстраивание отношений с будущим мэром областного центра Омска. В последние годы областные и городские власти находились в конфликтной ситуации. Между тем в Омске по-прежнему остаются дорожные и другие хозяйственные проблемы.

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