Политика ЕС по конфронтации с Россией не достигла своих целей, уверен Чижов

БРЮССЕЛЬ, 9 окт — РИА Новости, Александр Шишло. Политическая линия Евросоюза на конфронтацию и санкции против России не достигла своих целей, заявил в понедельник постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов.
По словам Чижова, политика ЕС также "не принесла мир на Украину, а, напротив, мотивирует киевские власти затягивать выполнение минских договоренностей". "Она (политика ЕС — ред.) раскалывает страны "общего соседства", препятствуя их поступательному развитию в гармонии с соседями на Западе и Востоке", — сказал российский постпред.
Чижов обратил при этом внимание на тот факт, что "ситуацией ловко пользуются те, кто за красивыми словами об "атлантической солидарности" пытается законсервировать в Европе архаичную блоковую архитектуру, а заодно продвинуть здесь свои интересы — военно-промышленные и энергетические".
В России, сказал постпред, "готовы запастись "стратегическим терпением" и дождаться, пока в Евросоюзе не поймут, что в силу целого ряда причин — исторических, экономических, культурно-цивилизационных — мы, Россия и Европа, нужны друг другу".
"Со своей стороны, отвечая взаимностью, хотел бы заверить, что и Россия заинтересована в независимом, едином и сильном Европейском союзе, самостоятельном в принятии принципиальных решений и играющем на глобальной авансцене ответственную роль на основе норм международного права", — заявил Чижов.
"Но в наших силах, действуя в духе равноправия и взаимного учета интересов, выстроить новую, более устойчивую парадигму взаимодействия. Как представляется, важным шагом в этом направлении могло бы стать установление контактов, а затем и поступательное сближение европейского и евразийского интеграционных проектов в качестве составных частей инклюзивного полицентричного миропорядка", — сказал постпред.
Чижов выразил надежду, что "начавшийся в Евросоюзе период интеграционных раздумий будет использован для того, чтобы наметить, наконец, свежие и реалистичные подходы в этой сфере".