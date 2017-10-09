Политика ЕС по конфронтации с Россией не достигла своих целей, уверен Чижов

БРЮССЕЛЬ, 9 окт — РИА Новости, Александр Шишло. Политическая линия Евросоюза на конфронтацию и санкции против России не достигла своих целей, заявил в понедельник постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов.

"К сожалению, за минувшие годы нашему взаимодействию, насчитывающему уже более четверти века, был нанесен серьезный урон. Сделанная ЕС в 2014 году недальновидная ставка на конфронтацию и санкции, и сегодня это очевидно уже многим, если не всем, не достигла своих целей", — сказал постпред, выступая на деловом саммите "ЕС-Евразия-Китай". Текст его речи опубликовало на своем интернет-сайте постпредство РФ при ЕС.

По словам Чижова, политика ЕС также "не принесла мир на Украину, а, напротив, мотивирует киевские власти затягивать выполнение минских договоренностей". "Она (политика ЕС — ред.) раскалывает страны "общего соседства", препятствуя их поступательному развитию в гармонии с соседями на Западе и Востоке", — сказал российский постпред.

На это, добавил он, "наложилась порочная практика, когда миф о "российской угрозе" используется определенными силами внутри ЕС (и, добавлю, вне его) в качестве "жупела", дабы списать на нас всплеск евроскептических настроений и отвлечь внимание от внутренних противоречий и проблем".

Чижов обратил при этом внимание на тот факт, что "ситуацией ловко пользуются те, кто за красивыми словами об "атлантической солидарности" пытается законсервировать в Европе архаичную блоковую архитектуру, а заодно продвинуть здесь свои интересы — военно-промышленные и энергетические".

В России, сказал постпред, "готовы запастись "стратегическим терпением" и дождаться, пока в Евросоюзе не поймут, что в силу целого ряда причин — исторических, экономических, культурно-цивилизационных — мы, Россия и Европа, нужны друг другу".

"Со своей стороны, отвечая взаимностью, хотел бы заверить, что и Россия заинтересована в независимом, едином и сильном Европейском союзе, самостоятельном в принятии принципиальных решений и играющем на глобальной авансцене ответственную роль на основе норм международного права", — заявил Чижов.

При этом он не ожидает, что ЕС и РФ вернутся "к прежней модели "стратегического партнерства", на поверку не выдержавшей испытания украинским кризисом".

"Но в наших силах, действуя в духе равноправия и взаимного учета интересов, выстроить новую, более устойчивую парадигму взаимодействия. Как представляется, важным шагом в этом направлении могло бы стать установление контактов, а затем и поступательное сближение европейского и евразийского интеграционных проектов в качестве составных частей инклюзивного полицентричного миропорядка", — сказал постпред.

Чижов выразил надежду, что "начавшийся в Евросоюзе период интеграционных раздумий будет использован для того, чтобы наметить, наконец, свежие и реалистичные подходы в этой сфере".