В Госдуму внесли проект об освобождении партий от сбора подписей в регионах

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Депутат Госдумы, председатель партии "Гражданская платформа" Рифат Шайхутдинов совместно с другим членом нижней палаты, председателем партии "Родина" Алексеем Журавлевым внесли законопроект, который освобождает партии, представленные в Госдуме хотя бы одним парламентарием, от сбора подписей на региональных выборах.

"Мы подали законопроект совместно с Журавлевым", — сказал Шайхутдинов РИА Новости в понедельник, пояснив, что проект является "поправками к закону о выборах".

Депутат отметил, что законопроект должен пройти правовую экспертизу и экспертизу правительства. "И дальше выносится на слушание в комитет, и комитет уже выносит на парламент", — добавил Шайхутдинов.

На думских выборах-2016 в нижнюю палату провели своих одномандатников две партии, которые не были представлены в шестой Думе: "Гражданская платформа" и "Родина", победителями в своих округах стали лидеры партий Рифат Шайхутдинов и Алексей Журавлев соответственно. По партийному списку "Родина" набрала чуть более 790 тысяч голосов (1,51%).