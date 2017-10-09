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Политика

Главой аппарата фракции ЕР станет замруководителя ЦИК партии Мазуревский

15:0609.10.2017
(обновлено: 15:10 09.10.2017)
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© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкГлава фракции партии Единая Россия Сергей НеверовГлава фракции партии Единая Россия Сергей Неверов
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. В качестве главы аппарата фракции "Единая России" будет приглашен первый заместитель руководителя ЦИК партии, руководитель Организационного управления аппарата ЦИК партии Константин Мазуревский, заявил глава фракции Сергей Неверов.

Заместитель председателя Государственной Думы РФ Сергей Неверов перед началом выборов главы фракции Единая Россия в Госдуме. 9 октября 2017
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Неверов избран новым руководителем фракции "Единая Россия"
Фракция "Единая Россия" в понедельник приняла решение об освобождении Владимира Васильева от должности руководителя фракции ЕР в Госдуме в связи с его назначением на должность врио главы Дагестана. Новым руководителем фракции "Единая Россия" был выбран Неверов. Его кандидатура была внесена на рассмотрение единороссов лидером партии, премьер-министром Дмитрием Медведевым. Как сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, кандидатура Неверова была одобрена президентом РФ Владимиром Путиным.

Неверов предложил в качестве вице-спикера нижней палаты от партии кандидатуру председателя думского комитета по экологии Ольги Тимофеевой.

Дмитрий Медведев. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Медведев предложит кандидатов на должность секретаря Генсовета ЕР
"Хочу сказать вам о том, что буду приглашать на работу руководителя аппарата Мазуревского Константина Сергеевича. Вы его все тоже прекрасно знаете, потому что он в рамках подготовки выборов с вами со всеми заполнял документы", — сказал Неверов в ходе заседания фракции в понедельник.

Он уточнил, что руководитель аппарата Владимир Иванов принял решение "сопровождать" Владимира Васильева в регион.

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