Главой аппарата фракции ЕР станет замруководителя ЦИК партии Мазуревский

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. В качестве главы аппарата фракции "Единая России" будет приглашен первый заместитель руководителя ЦИК партии, руководитель Организационного управления аппарата ЦИК партии Константин Мазуревский, заявил глава фракции Сергей Неверов.

Фракция "Единая Россия" в понедельник приняла решение об освобождении Владимира Васильева от должности руководителя фракции ЕР в Госдуме в связи с его назначением на должность врио главы Дагестана. Новым руководителем фракции "Единая Россия" был выбран Неверов. Его кандидатура была внесена на рассмотрение единороссов лидером партии, премьер-министром Дмитрием Медведевым. Как сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, кандидатура Неверова была одобрена президентом РФ Владимиром Путиным.

Неверов предложил в качестве вице-спикера нижней палаты от партии кандидатуру председателя думского комитета по экологии Ольги Тимофеевой.

"Хочу сказать вам о том, что буду приглашать на работу руководителя аппарата Мазуревского Константина Сергеевича. Вы его все тоже прекрасно знаете, потому что он в рамках подготовки выборов с вами со всеми заполнял документы", — сказал Неверов в ходе заседания фракции в понедельник.

Он уточнил, что руководитель аппарата Владимир Иванов принял решение "сопровождать" Владимира Васильева в регион.