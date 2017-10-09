Миллионы россиян смогут проголосовать на выборах-2018 без открепительных

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Новым механизмом голосования без открепительных удостоверений на выборах президента в 2018 году могут воспользоваться миллионы россиян, заявила глава ЦИК Элла Памфилова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Речь идет о голосовании вне места постоянной регистрации. Новый механизм голосования по месту фактического нахождения без необходимости брать открепительные применялся в единый день голосования 10 сентября в двадцати регионах, где проходили выборы глав субъектов РФ и депутатов региональных парламентов.

"Мы ввели целый ряд новаций, спасибо за то, что Вы поддержали их, мы их опробовали именно на этой кампании. Это в первую очередь так называемый уход от "крепостного" избирательного права, когда наши люди были привязаны к тому или иному участку. Это мы хорошо отработали. Мы видим, практически никаких жалоб, обращений по этому поводу не было, то есть люди приняли. Не только жалоб не было, но и благодарили нас за то, что появилась дополнительная возможность проголосовать не там, где ты официально прописан, а там, где ты находишься – по месту пребывания", — отметила Памфилова на встрече.

"И если экстраполировать на предстоящую президентскую кампанию, то мы предполагаем, что с учетом огромных размеров нашей страны этим могут воспользоваться многие миллионы людей", — сказала глава ЦИК.