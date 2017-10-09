Неверов поблагодарил экс-главу фракции ЕР Васильева за работу в Госдуме

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Основной кандидат на пост руководителя фракции "Единой России", вице-спикер Госдумы, секретарь Генсовета ЕР Сергей Неверов поблагодарил бывшего руководителя фракции Владимира Васильева за его работу в Госдуме и выразил надежду на поддержку коллег в случае своего избрания.

Неверов, выступая перед депутатами ЕР на заседании фракции, отметил, что руководство фракцией – "это новый функционал, который предполагает, в основном, работу в парламенте, больше публичности, полное погружение в законодательный процесс". "И если вы доверите мне выполнение этой работы, то я очень рассчитываю на вашу поддержку", — сказал он.

Говоря о работе секретаря Генерального совета партии, он отметил, что эта деятельность предполагает "организационную составляющую, работу в регионах, на федеральном уровне, проведение избирательных кампаний".

Неверов также поблагодарил Васильева за работу на посту руководителя фракции. "У нас действительно сложился коллектив единомышленников, и хочу сказать спасибо Владимиру Абдуалиевичу за то, что он сплотил депутатский корпус "Единой России", — заявил Неверов.

Он призвал активизировать работу по реализации поручений и посланий президента. "Необходимо активизировать работу по реализации поручений и ежегодных посланий нашего президента Владимира Путина. Для нас это идеологические установки. Программа президента – это наша программа, и мы должны обеспечить ее законодательное сопровождение", — заявил Неверов.

При этом он подчеркнул, что работа в регионах – важная составляющая депутатской деятельности. "За год работы мы провели более 26 тысяч встреч. Сейчас появилась дополнительная возможность, и здесь я хочу сказать спасибо Вам, Вячеслав Викторович (Володин), за оптимизацию рабочего процесса Думы, которая позволяет уже в пятницу выехать в регионы", — подчеркнул вице-спикер.