США больше всех на Западе вмешиваются в дела России, заявил Климов

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. США осуществляют основное вмешательство во внутренние дела России со стороны западных стран, такое положение содержится в проекте промежуточного доклада комиссии Совфеда по защите госсуверенитета, заявил журналистам в понедельник глава комиссии Андрей Климов.

Документ планируется рассмотреть на пленарном заседании Совфеда 10 октября.

"В проекте доклада мы отмечаем, что основное вмешательство в дела РФ со стороны западных государств осуществляют Соединенные Штаты. Причем по всем направлениям",- сказал парламентарий.

Он отметил, что "в ходе региональных выборов в сентябре текущего года также отмечались попытки оказать влияние на избирательный процесс в России".

Ранее сенаторы отмечали все возрастающую активность со стороны Запада с целью влиять на внутриполитические процессы в России в преддверии президентских выборов в РФ в марте 2018 года. Финансирование на соответствующие проекты часто осуществляется через некоммерческие неправительственные организации.