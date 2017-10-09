США больше всех на Западе вмешиваются в дела России, заявил Климов

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. США осуществляют основное вмешательство во внутренние дела России со стороны западных стран, такое положение содержится в проекте промежуточного доклада комиссии Совфеда по защите госсуверенитета, заявил журналистам в понедельник глава комиссии Андрей Климов.
"В проекте доклада мы отмечаем, что основное вмешательство в дела РФ со стороны западных государств осуществляют Соединенные Штаты. Причем по всем направлениям",- сказал парламентарий.
Он отметил, что "в ходе региональных выборов в сентябре текущего года также отмечались попытки оказать влияние на избирательный процесс в России".