Путин одобрил кандидатуру Неверова на должность руководителя фракции ЕР

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин одобрил кандидатуру Сергея Неверова на должность руководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме, сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Кандидатура Сергея Неверова одобрена президентом страны, моральным лидером "Единой России" Владимиром Путиным и сегодня была внесена на рассмотрение парламентского большинства председателем партии Дмитрием Медведевым", — сказал Володин журналистам.

По его словам, это кадровое предложение было сделано в соответствии с уставом партии.

Единороссы обсудят вопрос о новом руководителе фракции "Единая Россия" в понедельник. Пост главы фракции ЕР стал вакантным после Владимира Васильева врио главы Дагестана.