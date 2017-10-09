Губернатор Ивановской области поедет в Москву

ВОРОНЕЖ, 9 окт — РИА Новости. Ивановский губернатор Павел Коньков, о возможной отставке которого сообщается в последнее время, во вторник едет в Москву, а в регионе перенесено запланированное на этот день заседание облправительства, сообщил РИА Новости представитель регионального правительства.

В последнее время СМИ регулярно сообщают о возможной отставке Конькова. Сам глава Ивановской области на одном из заседаний правительства области подчеркнул, что уходить не собирается. По его мнению, слухи о его скорой отставке расценивает как "попытки расшатать ситуацию в регионе, надавить на систему управления извне". На вторник, 10 октября, было запланировано заседание правительство области.

"Отменено (заседание – ред.) 10 октября. Завтра не будет заседания. У губернатора будет рабочий день в Москве", — сказал собеседник агентства.

За последнее время посты покинули сразу несколько губернаторов: глава Дагестана Рамазан Абдулатипов, губернатор Приморья Владимир Миклушевский, глава Красноярского края Виктор Толоконский, губернатор Самарской области Николай Меркушкин, нижегородский губернатор Валерий Шанцев, глава Ненецкого автономного округа Игорь Кошин, губернатор Орловской области Вадим Потомский, губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий.