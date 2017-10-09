Глава Псковской области работает в штатном режиме, заявили в пресс-службе

Губернатор Псковской области Андрей Турчак во время встречи с Владимиром Путиным. 14 августа 2017. Архивное фото

Губернатор Псковской области Андрей Турчак во время встречи с Владимиром Путиным. 14 августа 2017. Архивное фото

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 окт — РИА Новости. Губернатор Псковской области Андрей Турчак в настоящее время находится в регионе и продолжает работать в штатном режиме, сообщила РИА Новости его пресс-секретарь Оксана Ширан.

Ранее источник во фракции ЕР в Госдуме сообщал РИА Новости, что губернатор Псковской области Андрей Турчак рассматривается основным кандидатом на должность секретаря генсовета "Единой России" вместо Сергея Неверова; в ближайшее время должна пройти их встреча. Как сообщали СМИ, чтобы занять эту должность, Турчаку придется покинуть губернаторский пост.

"Губернатор находится в регионе, все работают в штатном режиме. Сейчас у нас активно обсуждается бюджет, поэтому идут консультации. На этой неделе у нас планируется выезд в районы", — рассказала Ширан.

Неверов, как ранее сообщил РИА Новости источник во фракции ЕР, займет должность руководителя фракции вместо Владимира Васильева, назначенного временно исполняющим обязанности главы Дагестана. Окончательное решение будет принято 9 октября на заседании фракции. Кандидатуру должен будет внести председатель партии, премьер Дмитрий Медведев.