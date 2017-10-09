Глава Псковской области работает в штатном режиме, заявили в пресс-службе

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 окт — РИА Новости. Губернатор Псковской области Андрей Турчак в настоящее время находится в регионе и продолжает работать в штатном режиме, сообщила РИА Новости его пресс-секретарь Оксана Ширан.
"Губернатор находится в регионе, все работают в штатном режиме. Сейчас у нас активно обсуждается бюджет, поэтому идут консультации. На этой неделе у нас планируется выезд в районы", — рассказала Ширан.
Неверов, как ранее сообщил РИА Новости источник во фракции ЕР, займет должность руководителя фракции вместо Владимира Васильева, назначенного временно исполняющим обязанности главы Дагестана. Окончательное решение будет принято 9 октября на заседании фракции. Кандидатуру должен будет внести председатель партии, премьер Дмитрий Медведев.