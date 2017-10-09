В ДВФУ будут проверять на коррупцию нормативные правовые акты для ГП

ВЛАДИВОСТОК, 9 окт – РИА Новости. Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) и Генеральная прокуратура РФ договорились о том, что специалисты вуза будут проводить антикоррупционную экспертизу нормативных правовых актов, в том числе федеральных органов исполнительной власти, сообщает ДВФУ.

Соглашение о сотрудничестве подписали в Москве исполняющий обязанности ректора ДВФУ Никита Анисимов и первый заместитель генпрокурора России Александр Буксман.

"ДВФУ стал первым российским вузом, с которым Генпрокуратура начинает сотрудничество в этом направлении. Как сообщил директор по экспертной и аналитической работе федерального университета Феликс Ажимов, специалисты ДВФУ будут проводить антикоррупционную экспертизу документов и давать профессиональные заключения. При обнаружении коррупциогенных факторов прокуратура сможет направить органам власти и организациям требования изменить текст", — говорится в сообщении.

Первые экспертизы по заказу Генпрокуратуры специалисты ДВФУ – ведущие преподаватели и ученые — выполнят в октябре 2017 года.