Лукашенко и Путин обсудили подготовку к предстоящим в Сочи саммитам

МИНСК, 7 окт — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин в ходе состоявшегося в субботу телефонного разговора обсудили подготовку к предстоящим мероприятиям на международных площадках, а также в формате двустороннего сотрудничества, сообщила пресс-служба белорусского лидера.

"Владимир Путин еще раз пригласил главу белорусского государства принять участие в заседаниях Высшего Евразийского экономического совета и Совета глав государств СНГ 11 октября в Сочи. Александр Лукашенко подтвердил свое участие в этих международных форумах и подчеркнул, что высокий уровень координации между Белоруссией и Россией зачастую становится решающим фактором и предопределяет в конечном итоге принятие концептуальных решений по развитию интеграции", — говорится в сообщении.

Там отмечается, что Лукашенко и Путин обсудили актуальное состояние белорусско-российского сотрудничества и тенденции в этой сфере.

Кроме того, по информации пресс-службы, президенты Белоруссии и России во время разговора затронули тему подготовки к проведению сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Минске, которая намечена на 30 ноября.

Лукашенко также тепло поздравил Путина с днем рождения, пожелав ему успехов в дальнейшей государственной деятельности.