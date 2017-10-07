Путина поздравили с днем рождения 11 президентов

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Одиннадцать президентов по телефону поздравили главу российского государства Владимира Путина с днем рождения, сообщает пресс-служба Кремля.

"В адрес Владимира Путина поступают многочисленные поздравительные послания и телеграммы от глав государств и правительств зарубежных стран, руководителей международных организаций", — говорится в сообщении.

Как отмечается, в телефонном разговоре Путина поздравили президент Армении Серж Саргсян, лидер Азербайджана Ильхам Алиев, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, глава Киргизии Алмазбек Атамбаев.

Сообщается, что по телефону Путина также поздравили президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, лидер Таджикистана Эмомали Рахмон, глава Белоруссии Александр Лукашенко, президент Монголии Халтмаагийн Баттулга, глава Финляндии Саули Ниинистё, лидер Сербии Александр Вучич, а также президент Международного олимпийского комитета Томас Бах.