Кадыров заявил, что относится к Путину с "сыновней почтительностью"

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в поздравлении президента РФ Владимира Путина с днем рождения заявил, что всегда относился и относится к нему с сыновней почтительностью.Telegram-канале.
Как отметил Кадыров, Путина поздравляют с юбилеем по всему миру, причем не только лидеры государств, ведущие политики и чиновники, но и люди, не имеющие отношение к политике. Кадыров привел в пример поздравление от сирийских военных, граффити ко дню рождения президента РФ в Барселоне.
По его мнению, такое отношение к президенту говорит о том, что Путин "живет любовью к Отечеству и народу России", а также занимает справедливую позицию по отношению к другим государствам.
Биографию Владимира Путина читайте в справке РИА Новости>>