Четыре вице-губернатора Приморья отстранены с начала работы Тарасенко

ВЛАДИВОСТОК, 7 окт – РИА Новости. Четыре вице-губернатора Приморья отстранены с начала работы нового врио губернатора края Андрея Тарасенко, сообщила журналистам его пресс-секретарь Олеся Ясевич.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности Владимира Миклушевского, и. о. губернатора Приморья назначен гендиректор "Росморпорта" Андрей Тарасенко. В пятницу полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев представил Тарасенко администрации Приморского края и депутатскому корпусу.

"Отстранены от своих обязанностей четыре вице-губернатора: Полянский Евгений, Степаненко Юрий, Ковалев Илья. И остается в команде, но не в должности вице-губернатора, Денис Бочкарев. Он будет директором департамента сельского хозяйства. Потому что у Андрея Владимировича есть свой человек в команде (на эту должность)", — сказала Ясевич.