Медведев в начале недели посетит Алжир и Марокко

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в начале недели посетит с визитом Алжир и Марокко, встретится с руководством стран, сообщили в пресс-службе правительства.

Визит в Алжир запланирован на 9-10 октября, в ходе переговоров, отметили в пресс-службе, "будут обсуждаться пути дальнейшего укрепления сотрудничества в торгово-экономической, энергетической, гуманитарной, культурной сферах".

"Программа визита предусматривает переговоры Медведева с премьер-министром Алжира, встречу с президентом страны, беседы с председателями обеих палат парламента. По итогам визита планируется подписание ряда межправительственных, межведомственных и корпоративных соглашений и документов", — сообщили в пресс-службе.

Марокко Медведев посетит 10-11 октября. "В ходе переговоров будут рассмотрены состояние и перспективы сотрудничества в различных сферах, включая энергетику, промышленность, сельское хозяйство, туризм, культурные и гуманитарные связи", — сообщили в пресс-службе.

Там отметили, что программа визита предусматривает переговоры Медведева с премьер-министром Марокко, встречу с королем страны, беседы с председателями обеих палат парламента.

"К подписанию в ходе визита готовится ряд межправительственных, межведомственных и корпоративных соглашений и документов", — отметили в пресс-службе.