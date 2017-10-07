Врио главы Приморья рассказал, что Путин поручил ему навести в крае порядок

ВЛАДИВОСТОК, 7 окт — РИА Новости. Новый врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко рассказал, что президент РФ Владимир Путин, назначая его на этот пост, поручил "навести в крае порядок".

Ранее Путин подписал указ об освобождении от должности Владимира Миклушевского, и.о. губернатора Приморья назначен гендиректор "Росморпорта" Андрей Тарасенко. В пятницу полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев представил Тарасенко администрации Приморского края и депутатскому корпусу.

"Президент сказал, что край ему очень важен, поэтому здесь должен быть порядок и красота. Сказал навести в крае порядок", — сказал Тарасенко журналистам.

Он добавил, что о причинах отставки Миклушевского ему ничего не известно.

Тарасенко также рассказал, что он беспартийный и готов к взаимодействию со всеми. Говоря о своих доходах, он отметил, что ему их "достаточно". "У меня есть одежда, машина. Самолет мне не нужен", — сказал Тарасенко.