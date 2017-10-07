Президент Армении поздравил Владимира Путина с юбилеем

Президент РФ Владимир Путин и президент Армении Серж Саргсян во время встречи. Архивное фото

Президент РФ Владимир Путин и президент Армении Серж Саргсян во время встречи. Архивное фото

ЕРЕВАН, 7 окт – РИА Новости. Президент Армении Серж Саргсян в субботу в телефонной беседе поздравил своего российского коллегу Владимира Путина с юбилеем, а также направил ему поздравительное послание, в котором выразил признательность за вклад в укрепление двусторонних союзнических отношений, сообщили в пресс-службе главы армянского государства.

"Хотел бы с признательностью отметить Ваш личный вклад в укрепление стратегических, союзнических отношений между Арменией и Россией, основанных на многовековых традициях дружбы, братства и взаимной поддержки народов наших стран", — говорится в послании.

Саргсян отметил, что благодаря последовательным усилиям сторонам удалось значительно обогатить повестку дня армяно-российского сотрудничества новыми совместными инициативами и проектами, что, несомненно, отвечает коренным интересам народов наших стран, идет в русле обеспечения стабильности и безопасности на Южном Кавказе.

"Всегда искренне рад встречам с Вами, которые носят открытый, доверительный и партнерский характер, благодаря установленным между нами дружеским отношениям. Уверен, интенсивный политический диалог будет и впредь ориентирован на конструктивное взаимодействие наших стран как в двустороннем формате, так и в рамках ЕАЭС, ОДКБ, СНГ и других международных структур", — отмечается в послании.

Президент Армении пожелал российскому коллеге доброго здоровья и больших успехов в достижении поставленных целей на благо дальнейшего развития России, повышения благосостояния ее граждан и упрочения роли страны в мировой политике.

"От всей души желаю Вам, уважаемый Владимир Владимирович, крепкого здоровья, счастья, благополучия и всего самого доброго", — говорится в поздравительном послании.