Мэр Вологды стал главой Новосибирской области

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. В губернаторском корпусе произошла очередная перестановка — президент Владимир Путин освободил от должности главу Новосибирской области Владимира Городецкого. Временно исполняющим обязанности губернатора стал Андрей Травников, который до этого был мэром Вологды.
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Городецкий покинул пост по собственному желанию. Он возглавлял Новосибирскую область с 2014 года, до этого его трижды избирали мэром Новосибирска.
Однако вокруг строительства четвертого моста разразился скандал — из-за его расположения в центре Новосибирска, многомиллиардной стоимости, платного проезда и схемы строительства с заключением концессионного соглашения.
Негативную реакцию общественности вызвало решение областной администрации о повышении тарифов ЖКХ сразу на 15 процентов. В области прошли митинги и пикеты, за пересмотр решения выступили эксперты Общероссийского народного фронта. В итоге губернатор утвердил рост тарифов на четыре процента, как рекомендовало правительство.
Ожидаемая отставка
Политологи отмечают, что отставка Городецкого прогнозировалась уже давно и стала вполне логичной в свете последних кадровых решений.
"Сейчас она идет в формате политики, применяемой администрацией президента по отношению к возрастным губернаторам. По большому счету, наш Владимир Филиппович занимал второе место в рейтинге самых возрастных губернаторов", — сказал РИА Новости кандидат исторических наук, политолог Сергей Козлов.
Кандидат исторических наук, политолог Дмитрий Пучкин считает, что Городецкий был неплохим мэром, но не смог стать хорошим губернатором.
"Он работал в амплуа консервативного функционера, в условиях такого политически активного региона, как Новосибирск, терпение политизированной общественности и немалого политического класса не бесконечно", — заметил эксперт, добавив, что Городецкий не смог дать адекватных ответов ни в содержательном плане, ни в плане налаживания коммуникаций с политическим классом и активной общественностью.
"Он был в самом низу красной зоны — 5 баллов из 27 возможных за устойчивость. И, собственно, там главная интрига была вокруг фамилии сменщиков", — сказал Минченко.
Таким сменщиком в результате оказался Андрей Травников — по словам Минченко, "еще один молодой технократ".
"Варяг" в Новосибирске
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников охарактеризовал Травникова как современного и компетентного руководителя.
"Я убежден, что он сумеет применить свои опыт и знания для работы в качестве главы Новосибирской области и оправдает доверие главы государства", — сказал Кувшинников.
Как отметил Сергей Козлов, сейчас ставка сделана на людей, которые имеют реальный административный опыт, а кроме того, являются, как правило, "варягами" — то есть не связаны с местной элитой и потому способны на какое-то время стать над всеми происходящими в регионе конфликтами. К таким "варягам", по его мнению, относится и Травников.
Это назначение может быть "своеобразным кадровым экспериментом", считает Пучкин. Он напомнил, что все шесть прежних губернаторов Новосибирской области были коренными новосибирцами, а привлечение иногородних управленцев не стало удачным, все они покинули регион.
"Возникает проблема кадровой команды. Если господин Травников будет завозить сюда людей из северо-западной части страны, это может вызвать недовольство местных элит, тем более что Вологда — политически спокойный регион. В любом случае у нас политически культурная территория, и ему дадут как минимум месяц, чтобы войти в дела, а дальше все зависит от нового врио губернатора. В истории России были и такие случаи, когда таким людям удавалось. Все в его руках", — сказал политолог.
По его словам, у Городецкого начались проблемы с мэрией, с законодательным собранием, с широкими слоями общественности.
"Другого выхода, как ввести человека, не вмонтированного во все внутренние разборки, не оставалось", — заключил эксперт.