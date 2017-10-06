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Политика

Мэр Вологды стал главой Новосибирской области

16:2206.10.2017
(обновлено: 16:30 06.10.2017)
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© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкПанорама города Новосибирска. Архивное фотоПанорама города Новосибирска. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. В губернаторском корпусе произошла очередная перестановка — президент Владимир Путин освободил от должности главу Новосибирской области Владимира Городецкого. Временно исполняющим обязанности губернатора стал Андрей Травников, который до этого был мэром Вологды.

Портфель. Архивное фото
© РИА Новости
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За две последние недели это уже восьмой регион, руководитель которого ушел в отставку. Ранее президент освободил от должности главу Красноярского края Виктора Толоконского, губернатора Самарской области Николая Меркушкина, нижегородского губернатора Валерия Шанцева, главу Ненецкого автономного округа Игоря Кошина, главу Дагестана Рамазана Абдулатипова, губернатора Приморья Владимира Миклушевского и главу Орловской области Вадима Потомского.

Итоги работы

Городецкий покинул пост по собственному желанию. Он возглавлял Новосибирскую область с 2014 года, до этого его трижды избирали мэром Новосибирска.

Владимир Городецкий. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
Биография Владимира Городецкого
В конце 2016 года, подводя предварительные итоги своей работы на посту губернатора, Городецкий отмечал, что с самого начала определил три стратегических направления: реиндустриализация региона, развитие сельских территорий и новосибирской агломерации. Одним из самых значимых инфраструктурных проектов за время его губернаторства стал третий автомобильный мост через Обь — Бугринский.

Однако вокруг строительства четвертого моста разразился скандал — из-за его расположения в центре Новосибирска, многомиллиардной стоимости, платного проезда и схемы строительства с заключением концессионного соглашения.

Владимир Городецкий. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Владимир Городецкий: ветеран политики и крепкий хозяйственник
Вопросы у жителей области и депутатов вызвало и строительство ледовой арены под заявку Новосибирска на проведение в 2023 году молодежного чемпионата мира по хоккею. В необходимости хоккейной арены не сомневается никто, однако депутаты горсовета Новосибирска не согласились с проектом, предусматривающим строительство у стадиона жилья.

Негативную реакцию общественности вызвало решение областной администрации о повышении тарифов ЖКХ сразу на 15 процентов. В области прошли митинги и пикеты, за пересмотр решения выступили эксперты Общероссийского народного фронта. В итоге губернатор утвердил рост тарифов на четыре процента, как рекомендовало правительство.

Ожидаемая отставка

Политологи отмечают, что отставка Городецкого прогнозировалась уже давно и стала вполне логичной в свете последних кадровых решений.

"Сейчас она идет в формате политики, применяемой администрацией президента по отношению к возрастным губернаторам. По большому счету, наш Владимир Филиппович занимал второе место в рейтинге самых возрастных губернаторов", — сказал РИА Новости кандидат исторических наук, политолог Сергей Козлов.

Портфель чиновника. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Он добавил, что и жители Новосибирской области устали от Городецкого. "И те скандалы, связанные с муниципальными квартирами, с четвертым мостом, с повышением тарифов ЖКХ на 15% и так далее… На самом деле раздражение по отношению к возрастному губернатору росло. Поэтому люди устали и к его отставке отнесутся скорее позитивно", — считает Козлов.

Кандидат исторических наук, политолог Дмитрий Пучкин считает, что Городецкий был неплохим мэром, но не смог стать хорошим губернатором. 

"Он работал в амплуа консервативного функционера, в условиях такого политически активного региона, как Новосибирск, терпение политизированной общественности и немалого политического класса не бесконечно", — заметил эксперт, добавив, что Городецкий не смог дать адекватных ответов ни в содержательном плане, ни в плане налаживания коммуникаций с политическим классом и активной общественностью.

Андрей Травников во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 6 октября 2017
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Биография Андрея Травникова
Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга "Минченко Консалтинг", выпускающего рейтинг устойчивости губернаторов "Политбюро 2.0 и губернаторский корпус", рассказал РИА Новости, что у Городецкого был один из самых низких показателей.

"Он был в самом низу красной зоны — 5 баллов из 27 возможных за устойчивость. И, собственно, там главная интрига была вокруг фамилии сменщиков", — сказал Минченко.

Таким сменщиком в результате оказался Андрей Травников — по словам Минченко, "еще один молодой технократ".

"Варяг" в Новосибирске

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников охарактеризовал Травникова как современного и компетентного руководителя. 

"Я убежден, что он сумеет применить свои опыт и знания для работы в качестве главы Новосибирской области и оправдает доверие главы государства", — сказал Кувшинников.

Московский Кремль. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Источник в Кремле рассказал подробности серии отставок губернаторов
По мнению политологов, перед новым главой Новосибирской области стоит сложная задача.

Как отметил Сергей Козлов, сейчас ставка сделана на людей, которые имеют реальный административный опыт, а кроме того, являются, как правило, "варягами" — то есть не связаны с местной элитой и потому способны на какое-то время стать над всеми происходящими в регионе конфликтами. К таким "варягам", по его мнению, относится и Травников.

Это назначение может быть "своеобразным кадровым экспериментом", считает Пучкин. Он напомнил, что все шесть прежних губернаторов Новосибирской области были коренными новосибирцами, а привлечение иногородних управленцев не стало удачным, все они покинули регион.

"Возникает проблема кадровой команды. Если господин Травников будет завозить сюда людей из северо-западной части страны, это может вызвать недовольство местных элит, тем более что Вологда — политически спокойный регион. В любом случае у нас политически культурная территория, и ему дадут как минимум месяц, чтобы войти в дела, а дальше все зависит от нового врио губернатора. В истории России были и такие случаи, когда таким людям удавалось. Все в его руках", — сказал политолог.

Портфель. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Политологи о критериях назначений губернаторов: возраст не главное
Доктор исторических наук, бывший вице-губернатор Новосибирской области Виктор Козодой также оценивает назначение "варяга" как инструмент борьбы с расколом элит в Новосибирской области.

По его словам, у Городецкого начались проблемы с мэрией, с законодательным собранием, с широкими слоями общественности. 

"Другого выхода, как ввести человека, не вмонтированного во все внутренние разборки, не оставалось", — заключил эксперт. 

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