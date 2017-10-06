К приезду саудовского короля Кремль не переделывали, сообщил Песков

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать информацию о том, что король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд якобы передвигался по Большому Кремлевскому дворцу на электрокаре, при этом отметив, что информация о частичном переоборудовании Кремля для передвижений монарха "не совсем соответствует действительности".

Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что король Сальман для передвижений по Большому Кремлевскому дворцу пользовался электромобилем, который был сделан по спецзаказу в Саудовской Аравии. По информации издания, дворец якобы подвергся перепланировке, в частности, по обе стороны лестницы у стен появились поручни.

"В данном случае я не могу это не подтвердить, не опровергнуть. В любом случае, это относится к вопросам технической организации визита, и, как правило, они не раскрываются. Нет, это, вы знаете, чуть-чуть, конечно, чуть-чуть такое преувеличение, я бы сказал, творческое, поэтому это не совсем соответствует действительности. Кремль не переделывали", — сказал журналистам в пятницу Песков, отвечая на просьбу прокомментировать информацию СМИ о передвижениях короля Саудовской Аравии по Большому Кремлевскому дворцу на электромобиле.

Король Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд в среду прибыл с первым за всю историю российско-саудовских отношений визитом в Москву. В четверг в Кремле состоялись его переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. По итогам переговоров страны подписали 14 документов. Как заявил в четверг на пресс-конференции глава МИД королевства Адель аль-Джубейр, отношения между Москвой и Эр-Риядом "достигли исторического момента".