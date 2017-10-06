Большинство россиян довольны работой Путина, показал опрос ФОМ

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Результаты исследования фонда "Общественное мнение" свидетельствуют о том, что 82% россиян удовлетворены работой Владимира Путина на посту президента РФ, при этом рейтинг доверия Путина составляет 81%.
Респонденты исследования отвечали на вопрос хорошо или плохо работает президент на своем посту. По данным опроса на начало октября, 82% опрошенных отвечали, что хорошо, 11% респондентов выбирали пункт "плохо", тогда как 7% затруднялись ответить. Данные опроса за январь 2017 года были аналогичными.
О доверии к Путину говорят 81% опрошенных россиян, 40% которых отвечали, что "безусловно доверяют", а 41% выбирали пункт "скорее доверяю", при этом 8% опрошенных отвечали, что "скорее не доверяют", а 7% "безусловно не доверяют", 4% респондентов затруднились ответить.
Также опрошенным задавали вопрос о том больше или меньше они стали доверять Путину за последний месяц. Так, поданным опроса, 27% россиян выбрали пункт "больше", 15% респондентов "меньше", 58% затруднились ответить.
О своих планах баллотироваться уже заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. В феврале 2016 года партия "Яблоко" приняла решение о выдвижении Григория Явлинского своим кандидатом в президенты. Также о своем намерении участвовать в гонке заявлял оппозиционер Алексей Навальный, осужденный условно по делу о хищении у "Кировлеса", но, по мнению многих экспертов-юристов, приговор, скорее всего, не позволит ему баллотироваться.
В пресс-службе "Справедливой России" сообщили, что решение о выдвижении лидера партии Сергея Миронова для участия в выборах-2018 пока не принято, этот вопрос будет обсуждаться на съезде партии в ноябре. Многие партии, в том числе не представленные в Госдуме, планируют в декабре провести партийные съезды по вопросу участия в президентских выборах. О таком намерении заявляли также в КПРФ.