Большинство россиян довольны работой Путина, показал опрос ФОМ

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Результаты исследования фонда "Общественное мнение" свидетельствуют о том, что 82% россиян удовлетворены работой Владимира Путина на посту президента РФ, при этом рейтинг доверия Путина составляет 81%.

Опрос проведен 30 сентября – 1 октября в 207 населенных пунктах и 73 субъектах РФ среди 3 тысяч респондентов.

Респонденты исследования отвечали на вопрос хорошо или плохо работает президент на своем посту. По данным опроса на начало октября, 82% опрошенных отвечали, что хорошо, 11% респондентов выбирали пункт "плохо", тогда как 7% затруднялись ответить. Данные опроса за январь 2017 года были аналогичными.

О доверии к Путину говорят 81% опрошенных россиян, 40% которых отвечали, что "безусловно доверяют", а 41% выбирали пункт "скорее доверяю", при этом 8% опрошенных отвечали, что "скорее не доверяют", а 7% "безусловно не доверяют", 4% респондентов затруднились ответить.

Также опрошенным задавали вопрос о том больше или меньше они стали доверять Путину за последний месяц. Так, поданным опроса, 27% россиян выбрали пункт "больше", 15% респондентов "меньше", 58% затруднились ответить.

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать уже в декабре.

О своих планах баллотироваться уже заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. В феврале 2016 года партия "Яблоко" приняла решение о выдвижении Григория Явлинского своим кандидатом в президенты. Также о своем намерении участвовать в гонке заявлял оппозиционер Алексей Навальный, осужденный условно по делу о хищении у "Кировлеса", но, по мнению многих экспертов-юристов, приговор, скорее всего, не позволит ему баллотироваться.

В пресс-службе "Справедливой России" сообщили, что решение о выдвижении лидера партии Сергея Миронова для участия в выборах-2018 пока не принято, этот вопрос будет обсуждаться на съезде партии в ноябре. Многие партии, в том числе не представленные в Госдуме, планируют в декабре провести партийные съезды по вопросу участия в президентских выборах. О таком намерении заявляли также в КПРФ.

Администрация президента пока не дает ответа на вопрос об участии главы государства в кампании 2018 года. Ранее на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС Владимир Путин, отвечая на вопрос об участии в выборах президента РФ, заявил, что в установленное законом время те, кто хотят в них участвовать, об этом скажут. Президент добавил, что "у нас как только предвыборную кампанию объявляют, сразу все перестают работать, это я знаю не понаслышке". В начале октября на пленарном заседании в рамках форума "Российская энергетическая неделя" Путин на вопрос о предстоящих выборах ответил, что "еще не решил не только, против кого я буду баллотироваться, я не решил, буду ли я баллотироваться вообще".