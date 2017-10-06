Косачев: проектом о реинтеграции Киев подставил своих западных партнеров

МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев считает, что принятием законопроекта о реинтеграции Донбасса Киев подставил своих западных партнеров по "нормандскому формату".

"Принятием в первом чтении законопроекта №7163 о восстановлении суверенитета над "временно оккупированными", как их называют в тексте документа, частями Донецкой и Луганской областей, украинцы серьезно "подставили", прежде всего, своих западных партнеров по "нормандскому формату". Ведь исключив из первоначальной президентской версии ч. 1 ст. 7, где указывались Минские соглашения, Киев взял четкий курс на "альтернативное" Минску решение конфликта", — написал сенатор в Facebook

Косачев подчеркнул очевидность того, что Киев и не собиралась выполнять свои обязательства по Минским соглашениям, хоть и заверял "международную общественность в обратном и обвинял в нежелании реализовывать договоренности Россию".

"Но теперь… полагаю, даже у самых страстных западных поклонников нынешней украинской власти не будет более аргументов о том, как, мол, Киев страстно хочет исполнять свои обязательства, но все никак не может из-за неконструктивной позиции России. Верховная Рада убедительно доказала: не хотят исполнять и никогда не собирались. Тот ещё привет Берлину и Парижу от "подопечных", — заключил он.

В пятницу парламент Украины одобрил в первом чтении президентский законопроект о реинтеграции Донбасса. Документ принят с поправками, исключившими пункт о приоритетном значении реализации минских соглашений для урегулирования конфликта.

Изначально документ называл в числе приоритетов реализацию пунктов по безопасности минских соглашений по урегулированию конфликта в регионе. Однако в ходе рассмотрения закона на заседании парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны пункт, где упоминались минские соглашения, был изъят. Теперь вместо этого предлагается опираться на резолюцию Совбеза ООН по Донбассу.

Закон также предусматривает возможность использования вооруженных сил Украины в регионе в мирное время для реализации мер по обеспечению суверенитета страны. Это позволит узаконить применение армии на востоке без объявления войны. ВС Украины и сейчас принимают участие в военной операции в Донбассе, однако их применение нуждается в законодательном урегулировании, поскольку украинские власти называют военную операцию "антитеррористической". Согласно закону, непосредственное руководство военными силами и средствами в Донбассе возлагается на Объединенный оперативный штаб ВС Украины. Сейчас его осуществляет штаб антитеррористической операции, который подконтролен Службе безопасности Украины, что ограничивает возможность применения армии.

В самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республиках заявили, что законопроект полностью противоречит минским договоренностям.