Опрос: если бы выборы прошли сейчас, за Путина проголосовали бы 68% россиян

МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Результаты исследования фонда "Общественное мнение" свидетельствуют о том, что за Владимира Путина готовы проголосовать 68% россиян, если выборы президента состоятся в следующее воскресенье.

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать уже в декабре.

Опрос проведен 30 сентября – 1 октября в 207 населенных пунктах и 73 субъектах РФ среди 3 тысяч респондентов.

Респонденты исследования отвечали на вопрос о том, за кого бы из политиков они проголосовали, если в следующее воскресенье состоятся выборы президента России. По данным опроса на начало октября, 68% опрошенных россиян проголосуют за кандидатуру Владимира Путина, 8% готовы отдать свой голос председателю ЛДПР Владимиру Жириновскому, 3% респондентов — лидеру КПРФ Геннадию Зюганову, по 1% участников опроса готовы проголосовать за бизнесмена Михаила Прохорова и председателя СР Сергея Миронова.

Также по 1% опрошенных выбирали пункт "другой политик" и пункт "испортил(а) бюллетень". При этом не пришли бы на выборы 8% респондентов, а затруднились ответить 9% человек.

В октябре 2016 года за Путина были готовы проголосовать 63% опрошенных, за Жириновского – 11%, Зюганова – 5%, Прохорова – 1%, Миронова – 1%, "другого политика" — 1%, "испортил(а) бюллетень" 1%, не пошли бы на выборы 9%, затруднились ответить 7%.

В 2012 году свои голоса Путину были готовы отдать 49% избирателей, Жириновскому — 8%, Зюганову — 9%, Прохорову — 6%, Миронову — 2%, пункт "другой политик" выбирали 2% респондентов, пункт "испортил(а) бюллетень" — 2%, 14% респондентов говорили, что не придут на выборы, и 10% затруднились ответить.

О своих планах баллотироваться уже заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. В феврале 2016 года партия "Яблоко" приняла решение о выдвижении Григория Явлинского своим кандидатом в президенты. Также о своем намерении участвовать в гонке заявлял оппозиционер Алексей Навальный, осужденный условно по делу о хищении у "Кировлеса", но, по мнению многих экспертов-юристов, приговор, скорее всего, не позволит ему баллотироваться.

В пресс-службе "Справедливой России" сообщили, что решение о выдвижении лидера партии Сергея Миронова для участия в выборах-2018 пока не принято, этот вопрос будет обсуждаться на съезде партии в ноябре. Многие партии, в том числе не представленные в Госдуме, планируют в декабре провести партийные съезды по вопросу участия в президентских выборах. О таком намерении заявляли также в КПРФ.

Администрация президента пока не дает ответа на вопрос об участии главы государства в кампании 2018 года. Ранее на пресс-конференции по итогам участия в саммите БРИКС Владимир Путин, отвечая на вопрос об участии в выборах президента РФ, заявил, что в установленное законом время те, кто хотят в них участвовать, об этом скажут. Президент добавил, что "у нас как только предвыборную кампанию объявляют, сразу все перестают работать, это я знаю не понаслышке". В начале октября на пленарном заседании в рамках форума "Российская энергетическая неделя" Путин на вопрос о предстоящих выборах ответил, что "еще не решил не только, против кого я буду баллотироваться, я не решил, буду ли я баллотироваться вообще".