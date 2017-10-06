В Крыму рассказали о первых впечатлениях норвежской делегации от визита

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости, Виктор Лященко. Первые впечатления прибывшей в Крым крупной делегации из Норвегии превзошли ожидания гостей, сообщил РИА Новости заместитель председателя комитета крымского парламента по межнациональным отношениям, глава немецкой национально-культурной автономии полуострова Юрий Гемпель.

Визит продлится с 5 по 12 октября. Это первый приезд крупной делегации из Норвегии после воссоединения Крыма с Россией.

"Делегации оказана теплая встреча. Первые впечатления от Крыма у них самые положительные, даже скажем, сверх того. Все идет пока только в позитиве", — сказал РИА Новости Гемпель.

По его словам, первым объектом посещения делегации станет международный детский центр "Артек".

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