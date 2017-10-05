"Несерьезная идея": ГД и Совфед обсудили идею снижения избирательного ценза

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Представители обеих палат российского парламента, а также Центризбирком и Общественная палата негативно оценили идею о возможности избираться на пост президента России с 25 лет и обосновали свою точку зрения.
Согласно действующей конституции, президентом России может быть избран гражданин РФ не моложе 35 лет, постоянно проживающий в Российской Федерации не менее 10 лет.
Скептицизм и жизненный опыт
Сходную точку зрения выразил и заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Точенов. Он подчеркнул, что "не надо трогать конституцию". По его словам, для управления страной нужен жизненный и профессиональный опыт, который нельзя приобрести к 25 годам.
Первый зампред думского комитета по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов ("Справедливая Россия") назвал несерьезной идею и отметил, что возрастной ценз в 35 лет российским законодательством установлен неслучайно. По его мнению, человек должен быть достаточно зрел для того, чтобы выполнять обязанности на этой должности, а 35 лет — это вполне оптимальный возраст.
Повышение ценза
Первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Алексей Александров выразил мнение, что возраст кандидатов в президенты РФ нуждается не в понижении, а в повышении. Он объяснил свою позицию тем, что для работы на посту президента необходимы определенные профессиональные и человеческие навыки. Такая же компетенция требуется, убежден Александров, и для ряда других должностей — судей, депутатов Госдумы, сенаторов.