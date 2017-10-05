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Политика

"Несерьезная идея": ГД и Совфед обсудили идею снижения избирательного ценза

20:0305.10.2017
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© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкПодготовка избирательных участков к голосованию. Архивное фотоПодготовка избирательных участков к голосованию. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Представители обеих палат российского парламента, а также Центризбирком и Общественная палата негативно оценили идею о возможности избираться на пост президента России с 25 лет и обосновали свою точку зрения.

Избиратель в единый день голосования на избирательном участке. 10 сентября 2017
© РИА Новости / Николай Хижняк
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В ЦИК прокомментировали идею снижения возрастного ценза на выборах
Депутат Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов, который является одним из самых молодых парламентариев нынешнего созыва, в четверг заявил, что возможность избираться в президенты России с 25 лет была бы правильной с точки зрения демократизации, однако в любом случае ответственность за итоги выборов должны нести сами избиратели, так как мировой опыт показывает, что опытные политики являются более успешными.

Согласно действующей конституции, президентом России может быть избран гражданин РФ не моложе 35 лет, постоянно проживающий в Российской Федерации не менее 10 лет.

Скептицизм и жизненный опыт

Владимир Путин выступает на пленарной сессии Энергия для глобального роста. 4 октября 2017
© РИА Новости
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Путин пока не определился с участием в президентских выборах
Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников ("Единая Россия") скептически отнесся к идее о возможном участии в президентской гонке с 25 лет. Он считает, что базовые вещи, которые являются для России основами, не надо трогать. По его словам, "динамика" может касаться таких вопросов, как налоги или антимонопольное урегулирование, но не принятых норм, которые достаточно стабильны и существуют в разных странах на протяжении многих лет.

Сходную точку зрения выразил и заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Точенов. Он подчеркнул, что "не надо трогать конституцию". По его словам, для управления страной нужен жизненный и профессиональный опыт, который нельзя приобрести к 25 годам.

Работа ЦИК России в единый день голосования. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Замсекретаря ОП прокомментировал идею о снижении избирательного возраста
Секретарь ЦИК России Майя Гришина заявила, что любые вопросы могут обсуждаться, но возрастной ценз на выборах установлен исходя из того, что для работы на таких постах, как президент РФ или губернатор, человек должен обладать определенной жизненной школой.

Первый зампред думского комитета по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов ("Справедливая Россия") назвал несерьезной идею и отметил, что возрастной ценз в 35 лет российским законодательством установлен неслучайно. По его мнению, человек должен быть достаточно зрел для того, чтобы выполнять обязанности на этой должности, а 35 лет — это вполне оптимальный возраст.

Повышение ценза

Первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Алексей Александров выразил мнение, что возраст кандидатов в президенты РФ нуждается не в понижении, а в повышении. Он объяснил свою позицию тем, что для работы на посту президента необходимы определенные профессиональные и человеческие навыки. Такая же компетенция требуется, убежден Александров, и для ряда других должностей — судей, депутатов Госдумы, сенаторов.

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