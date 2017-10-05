Неординарный губернатор: орловские опыты Вадима Потомского

БРЯНСК, 5 окт – РИА Новости. Губернатор-коммунист Вадим Потомский за время, которое он провел у руля Орловской области, снискал славу смелого и неординарного политика: после отставки он оставил жителям региона на память о себе ряд инвестиционных проектов, нетленные высказывания и наделавший много шума первый в России памятник Ивану Грозному.

Президент РФ Владимир Путин в четверг подписал указ об освобождении от должности губернатора Орловской области Потомского, назначив его заместителем полпреда президента в Центральном федеральном округе. Врио губернатора Орловской области назначен депутат Мосгордумы от КПРФ Андрей Клычков.

Старт в большую политику



Вадим Потомский, родившийся в семье военного и учительницы и получивший образование в Санкт-Петербургском высшем зенитно-ракетном командном училище, попал в большую политику из армии и бизнеса. Он пришел в Орловскую область на смену губернатору-единороссу Александру Козлову. Регион, за которым со времен хозяйственника Егора Строева прочно закрепился статус "красного пояса", на приход губернатора-коммуниста в 2014 году изначально возлагал большие надежды.

В 2012 году Потомский едва не вырвал победу на выборах губернатора соседней Брянской области. Фактически он чуть было не положил на лопатки своего основного конкурента Николая Денина, много лет возглавлявшего регион. Еще в начале борьбы Потомский вместе со своей питерской командой политтехнологов и юристов сняли Денина с выборов по решению суда, сумев доказать, что его документы на выдвижение были недействительны. После чего выборы вообще оказались под угрозой, поскольку снялись еще два кандидата – от ЛДПР и "Яблока". Позднее Верховный суд РФ восстановил Денина, и выборы все же состоялись. Потомскому удалось добиться серьезных успехов: он получил около 30% голосов, причем сумел победить в Советском районе города (центральной части современного Брянска, где расположены администрации города и области). Да и в других районах областного центра была упорная борьба.

Эта жаркая выборная кампания стала стартом Потомского в большую политику. В феврале 2014 года он был назначен исполняющим обязанности губернатора Орловской области, а в сентябре его избрали главой региона. Выборы проходили при высокой явке, при этом Потомскому удалось набрать рекордно высокое количество голосов – 89%.

Грозный & Потомский



Орловская область за время подготовки к празднованию 450-летия не раз оказывалась в центре скандалов. Главу региона на всю страну прославила история с установкой в центре Орла памятника Ивану Грозному. Изначально монумент планировалось торжественно открыть накануне празднования 450-летия города, подготовка к которому, как выяснилось, не обошлась без финансовых махинаций при строительстве юбилейных объектов. Прокуратура позднее сообщала о трех уголовных делах по статье "мошенничество", а сам Потомский заявлял о том, что "важно тщательно расследовать уголовные дела, заведенные по фактам крупных коррупционных сделок, и обязательно доводить их до суда".

Из-за разгоревшихся скандалов вокруг личности Ивана Грозного было решено отложить установку и провести опрос общественного мнения. По результатам опроса 72,6% респондентов высказались все же за установку памятника. В итоге первый в России памятник Грозному был открыт в Орле 14 октября 2016 года.

На церемонии открытия памятника Потомский назвал Грозного человеком, который "сохранил для нас с вами православную веру и не позволил никому посягать на нашу территорию". "Он сделал так, что мы с вами живем в великом городе Орле, он сделал так, что этот город является крепостью на подступах к нашей столице. В 1943 году именно здесь, на орловско-курской дуге, сломали хребет немецкому солдату и погнали его восвояси. И это было тоже его провидение", – сказал губернатор.

Скандал, как и предсказывал Потомский, сошел на нет, а памятник теперь мирно соседствует с Богоявленским собором.

Бог не фраер



В вопросах веры губернатор-коммунист тоже успел проявить себя неординарно. В этом году он публично заступился за Епископа Ливенского и Малоархангельского владыку Нектария, которого местные СМИ осудили за владение дорогим внедорожником. Сообщалось также, что роскошное авто – это подарок крупного агрохолдинга. Однако Потомский отметил, что "внедорожник не мешает вере и не умаляет заслуг владыки".

"Владыку Нектария знаю больше трех лет. Это крайне порядочный человек, у него очень большой приход, знаю, сколько сил и средств он вкладывает в восстановление храмов, в работу с молодежью. И хочу сказать одно, какое бы решение он ни принял, на чем бы его ни возили, кто бы ему этот автомобиль ни подарил – это его дело. И вере это не мешает", – рассказывал РИА Новости Потомский.

Комментируя эту ситуацию в эфире радиостанции "Говорит Москва", он и вовсе отметил, что судить орловского епископа может только Бог, а "он не фраер". Подобные жаргонизмы в речи губернатора давали повод к разговорам о его якобы криминальном прошлом. В эфире ток-шоу Владимира Соловьева зритель задал Потомскому вопрос в лоб: "Вы бандит?"

"Ну, я крупный человек, служил в спортивном клубе армии, мастер спорта по дзюдо. И по всем моим внешним данным и по тому, как я разговариваю и в случае необходимости отвечаю на любой поставленный вопрос, в том числе если кому-то нужно показать и свою физическую силу, я за ценой не постою, и со мной нужно разговаривать в тех рамках, которые я позволю", — сказал тогда Потомский.

Экономика и жизнь



Орел, заложенный Иваном Грозным в 1556 году, богат своей историей и культурными традициями. Город славится своими театральными коллективами и институтом культуры, выпустившим немало талантливых воспитанников. Литературный Орел — родина Лескова, Тургенева, Бунина – всегда был предметом интереса путешествующих по России.

Однако на сегодняшний день впечатления туристов от внешнего вида города серьезно портит состояние орловских дорог. Согласно выводам экспертов Общероссийского народного фронта (ОНФ), дороги Орла в проекте "Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог" оказались в числе худших.

Вместе с тем, регион за это время делал шаги по привлечению инвесторов в экономику региона, благодаря чему поднялся с 27-го на 13-е место в рейтинге инвестиционной привлекательности по итогам 2015 года. А в рейтинге эффективности глав российских регионов, составленном Фондом развития гражданского общества и опубликованном в июне 2016 года, Потомский вошел в третью группу руководителей субъектов РФ, в так называемый "средний рейтинг".

Уже в 2017 году областное правительство озвучило намерение включиться в проекты по строительству четырех заводов в сотрудничестве со словенской компанией "Рико". Стоимость контрактов на строительство кожевенного, обувного завода, завода по глубокой переработке зерна и производства по переработке мяса КРС оценивалась в 400 миллионов евро. Все эти заводы должны быть возведены на территории индустриального парка "Зеленая роща" в Орловской области, создание которого активно продвигал губернатор.

Потомский, занимавшийся в Ленинградской области бизнесом, связанным с вывозом мусора, вступив в должность губернатора, не оставил это направление работы. По его словам, Орловская область – один из немногих регионов, который уже в январе 2017 года был готов к переходу на новую систему управления твердыми бытовыми отходами (ТБО). Одна из главных экологических идей заключается в селективном сборе утиля в раздельные контейнеры. Это должно упростить дальнейшую переработку мусора и помочь решить проблемы, связанные с разложением отходов.

Как отмечал губернатор, уже в 2017 году в Орле должен быть запущен первый из трех заводов по переработке ТБО стоимостью более 800 миллионов рублей. Еще два подобных комплекса должны будут появиться в Мценске и Ливнах, после чего потребность в утилизации ТБО в регионе будет закрыта.

Однако, несмотря на целый ряд новаторских проектов, в регионе стало наблюдаться общее снижение уровня жизни. По данным Росстата, Орловская область по итогам 2016 года по индексу промышленного производства заняла предпоследнее место по ЦФО.

Сам Потомский накануне публикации очередного рейтинга инвестиционной привлекательности регионов отмечал, что регион не сворачивает политику по привлечению инвесторов и увеличивает портфель микрозаймов, предоставляемых региональным правительством. Но, по его словам, сейчас для экономики наступили непростые времена.

"Хочется верить, что мы свои позиции сохранили. Но нужно понимать, что на сегодняшний день высоки риски вкладывания денег, все более чем сложно", – сказал он РИА Новости.