В ЕР назвали слухами информацию об отставке губернатора Псковской области

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Замсекретаря генсовета "Единой России", депутат Госдумы Евгений Ревенко назвал слухом информацию о возможной отставке губернатора Псковской области Андрея Турчака из-за назначения на пост секретаря генсовета партии.

Как ранее сообщило РБК со ссылкой на источники, губернатор Псковской области Андрей Турчак стал основным кандидатом на пост секретаря генсовета "Единой России". По данным журналистов, чтобы занять эту должность, Турчаку придется покинуть губернаторский пост.

"Я не могу комментировать слухи, тем более производные слуха. Единственное, что я могу вам точно сказать, что секретарем генерального совета партии является Сергей Иванович Неверов. Только в понедельник депутаты фракции приступят к обсуждению новой кандидатуры на пост руководителя (фракции), после того как вернутся из региональной недели. И после консультаций и с главой государства, и с председателем партии будет названо имя нового руководителя фракции", — сказал Ревенко РИА Новости.

Президент России Владимир Путин во вторник назначил главу фракции "Единая Россия" Владимира Васильева временно исполняющим обязанности главы Дагестана.

Как сообщил РИА Новости источник во фракции партии, вице-спикер Госдумы от "Единой России" Сергей Неверов — наиболее подходящая кандидатура на пост главы фракции ЕР в ГД. Позже Сергей Неверов заявил, что консультации о том, кто займет место главы фракции в Госдуме после ухода Васильева, будут проведены с Путиным, премьер-министром Дмитрием Медведевым, а также внутри фракции. Имя нового руководителя фракции "Единая Россия", как ожидается, назовут 9 октября.