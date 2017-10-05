В Мосгордуме прокомментировали назначение врио главы Орловской области

Временно исполняющий обязанности губернатора Орловской области Андрей Клычков во время встречи с Владимиром Путиным. 5 октября 2017

Временно исполняющий обязанности губернатора Орловской области Андрей Клычков во время встречи с Владимиром Путиным. 5 октября 2017

МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Назначение депутата Мосгордумы от КПРФ Андрея Клычкова врио губернатора Орловской области стало неожиданным для столичного парламента, заявил РИА Новости председатель МГД Алексей Шапошников.

Ранее Владимир Путин освободил Вадима Потомского от должности губернатора Орловской области и назначил Клычкова временно исполняющим обязанности главы региона.

"В целом для нас это было неожиданно. Мы рады за своего коллегу", — сказал Шапошников.

Он назвал Клычкова грамотным юристом, который досконально знает законодательство.

"Поэтому он явно может быть достаточно грамотным руководителем одного из регионов. И это подтверждается сегодняшним назначением", — сказал председатель Мосгордумы.

Как пояснил РИА Новости член Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут, довыборы в Московскую городскую Думу по одномандатному округу 21, по которому был избран Клычков, должны быть проведены в течение года со дня прекращения полномочий.

"Когда Московская городская Дума примет соответствующее решение, его освободят от полномочий, соответственно с этой даты, до конца следующего года, они должны состояться", — пояснил Реут.

Клычков родился 2 сентября 1979 года в Калининграде. Юрист, специалист по международным отношениям. В июле 2001 года вступил в Коммунистическую партию Российской Федерации. Член Президиума Центрального комитета КПРФ, секретарь Московского городского комитета КПРФ. Депутат Московской городской Думы пятого созыва. Был вновь избран депутатом МГД 14 сентября 2014 года.