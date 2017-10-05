Путин принял предложение вновь посетить Саудовскую Аравию

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин принял приглашение короля Сальмана Бен Абдель Азиза Аль Сауда вновь посетить Саудовскую Аравию.

"Ваше Величество, спасибо большое. Спасибо за приглашение. Я помню свою поездку предыдущую в вашу страну. И обязательно воспользуюсь вашим приглашением посетить Саудовскую Аравию еще раз", — сказал он.

Путин приезжал с визитом в Эр-Рияд в феврале 2007 года.

"Знаковое событие"

Переговоры российского президента и короля Саудовской Аравии сначала в узком, а затем в расширенном составе сегодня прошли в Андреевском зале Кремле.

Президент, приветствуя монарха, назвал его приезд в Москву знаковым событием.

"Это первый в истории наших отношений визит короля Саудовской Аравии в Россию. И уже само по себе это очень знаковое событие. Наши отношения имеют большую довольно историю", — сказал Путин.

Он также напомнил, что в 1926 году СССР был первым государством, признавшим королевство, созданное отцом нынешнего монарха.

"И вот теперь нам очень приятно принимать здесь вас, Ваше Величество. Уверен, что ваш визит послужит хорошим толчком развитию наших межгосударственных связей", — добавил глава государства.

Король, в свою очередь, заявил, что Саудовская Аравия стремится к укреплению отношений с Россией и поблагодарил Путина за радушный прием.

О чем говорили лидеры

По словам российского президента, на переговорах в узком составе речь шла о двусторонних отношениях государств и ситуации в регионе.

"Только что мы провели переговоры в узком составе, очень подробные. Говорили о двусторонних отношениях и о ситуации в регионе. Это была очень содержательная беседа, предметная и очень доверительная. Я хочу еще раз подчеркнуть, что мы рады визиту короля Саудовской Аравии, первому в истории наших межгосударственных отношений", — сказал Путин в ходе переговоров в расширенном составе.

Король, в свою очередь, в ходе переговоров отметил, что взгляды Москвы и Эр-Рияда на многие региональные и международные проблемы совпадают.

Он выступил за сирийское урегулирование в соответствии с решениями Женевы и резолюциями Совета безопасности ООН, подчеркнул важность территориальной целостности Ирака, а также отметил, что Саудовская Аравия стремится продолжить сотрудничество с Россией для стабилизации мировых нефтяных рынков.

Король заявил, что у стран есть большие возможности для расширения и диверсификации экономического сотрудничества в интересах двух стран и в интересах развития торгового обмена во всех направлениях.

Глава МИД Сергей Лавров, комментируя прошедшие переговоры, назвал их дружескими и обстоятельными. По его словам, "лидеры подробно обсудили состояние и пути дальнейшего развития, совершенствования взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной сферах.

Министр внешнеполитического ведомства Саудовской Аравии заявил, в свою очередь, что отношения между странами достигли "исторического момента".

Итоги переговоров

По итогам переговоров Россия и Саудовская Аравия подписали 14 документов. Так, стороны заключили соглашение о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях, меморандум о взаимопонимании между министерством связи и массовых коммуникаций России и министерством связи и информационных технологий Саудовской Аравии, меморандум о взаимопонимании министерства промышленности и торговли России и министерства торговли и инвестиций королевства.

Россия и Саудовская Аравия также подписали "дорожную карту" торгово-экономического и научно-технического сотрудничества, меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в сфере труда, социального развития и социальной защиты, программу сотрудничества в области культуры на 2017-2019 годы, программу по вопросам сельскохозяйственного сотрудничества и программу реализации сотрудничества в области использования атомной энергии.

Арабские СМИ также сообщили о договорах на поставку российских зенитных ракетных систем С-400 в Саудовскую Аравию. Однако официально эти данные пока не подтверждены.

Впереди еще два дня

Планируется, что саудовский король пробудет в Москве вплоть до субботы. За это время он встретится с премьер-министром России Дмитрием Медведевым и обсудит совместные инвестиционные проекты, сотрудничество в торговле, экономике, промышленности, энергетике и сельском хозяйстве.

В Москве также пройдет российско-саудовский инвестиционный форум, который посетит король, а на неделе состоятся мероприятия, посвященные культуре Саудовской Аравии.