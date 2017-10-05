Путин назначил Потомского заместителем полпреда президента в ЦФО

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, подписавший указ об освобождении от должности губернатора Орловской области Вадима Потомского, назначил его заместителем полномочного представителя главы государства в Центральном федеральном округе, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Президент освободил Потомского от должности губернатора, назначив его заместителем полномочного представителя главы государства в Центральном федеральном округе", — сказал Песков.

И.о. губернатора назначен депутат Мосгордумы Андрей Клычков, добавил пресс-секретарь президента.