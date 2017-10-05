Врио главы Дагестана Васильев прилетел в Махачкалу

МАХАЧКАЛА, 5 окт — РИА Новости. Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев прилетел в Махачкалу, представление его правительству назначено на четверг, сообщил РИА Новости представитель регионального правительства.

"Сегодня в 12.30 Владимир Васильев прилетел в махачкалинский аэропорт. Представление правительству назначено на 15.00", — рассказал собеседник агентства.

Президент России Владимир Путин во вторник принял отставку главы Дагестана Рамазана Абдулатипова, назначив временно исполняющим обязанности руководителя фракции "Единая Россия" Владимира Васильева.

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