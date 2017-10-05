Врио главы Дагестана Васильев прилетел в Махачкалу

МАХАЧКАЛА, 5 окт — РИА Новости. Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев прилетел в Махачкалу, представление его правительству назначено на четверг, сообщил РИА Новости представитель регионального правительства.
Президент России Владимир Путин во вторник принял отставку главы Дагестана Рамазана Абдулатипова, назначив временно исполняющим обязанности руководителя фракции "Единая Россия" Владимира Васильева.
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