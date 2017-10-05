Путин рассказал о переговорах с королем Саудовской Аравии

Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд во время встречи. 5 октября 2017

Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд во время встречи. 5 октября 2017

ПУТИН О ПЕРЕГОВОРАХ С КОРОЛЕМ САУДОВСКОЙ АРАВИИ: БЕСЕДА БЫЛА СОДЕРЖАТЕЛЬНОЙ И ПРЕДМЕТНОЙ, ГОВОРИЛИ О ДВУСТОРОННИХ ОТНОШЕНИЯХ И СИТУАЦИИ В РЕГИОНЕ