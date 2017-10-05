В Кремле проходит официальная встреча Путина и короля Саудовской Аравии

Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд во время встречи. 5 октября 2017

Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд во время встречи. 5 октября 2017

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. В Кремле проходит церемония официальной встречи короля Саудовской Аравии Сальмана Бен Абдель Азиза Аль Сауда с президентом РФ Владимиром Путиным.

Кортеж монарха подъехал к Большому Кремлевскому дворцу, далее король отправился в Андреевский зал.

Лидеры вошли в него одновременно под звуки торжественного марша и обменялись рукопожатием. Традиционно встреча была ознаменована исполнением гимнов двух государств.

Также в Андреевском зале находились члены делегаций России и Саудовской Аравии, которые принимают участие в переговорах.

С российской стороны — глава МИД Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков, министр энергетики Александр Новак, министр обороны Сергей Шойгу.

Гостей представили государственный министр Королевства Мусаед Аль-Айбан, глава министерства иностранных дел Адель Аль-Джубейр, министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Халед Аль-Фалех.

По окончании церемонии Путин и король Саудовской Аравии перешли в Зеленую гостиную для беседы.