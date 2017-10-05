В Кремле проходит официальная встреча Путина и короля Саудовской Аравии

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. В Кремле проходит церемония официальной встречи короля Саудовской Аравии Сальмана Бен Абдель Азиза Аль Сауда с президентом РФ Владимиром Путиным.
Лидеры вошли в него одновременно под звуки торжественного марша и обменялись рукопожатием. Традиционно встреча была ознаменована исполнением гимнов двух государств.
Также в Андреевском зале находились члены делегаций России и Саудовской Аравии, которые принимают участие в переговорах.
С российской стороны — глава МИД Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков, министр энергетики Александр Новак, министр обороны Сергей Шойгу.
По окончании церемонии Путин и король Саудовской Аравии перешли в Зеленую гостиную для беседы.