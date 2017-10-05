Не так сошли: проблемы с трапами от Обамы до саудовского короля

МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Начало исторического визита короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза аль-Сауда в Россию сопровождалось небольшим инцидентом в аэропорту.

К борту монарха, прибывшему в среду в московский аэропорт "Внуково", был подан трап-эскалатор, но он отказался работать в самый ответственный момент. Видео происшествия опубликовано на странице RT в YouTube.

Впрочем, это не первый подобный случай: с неполадками с авиационными трапами сталкивались и другие лидеры стран.

Эскалатор временно не обслуживается

Салман бен Абдель Азиз аль-Сауд впервые посещает Россию в статусе короля Саудовской Аравии — это первый визит правящего монарха за всю историю существования двух государств. В аэропорту в среду вечером его встретили почетный караул Преображенского полка и оркестр, а также вице-премьер Дмитрий Рогозин, замглавы МИД Михаил Богданов и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Король ступил на эскалатор, но не успел проехать и трети, как трап внезапно заклинило. Какое-то время саудовский монарх ждал, видимо, надеясь, что техника снова заработает, но немного погодя все-таки решил пойти вниз пешком.

У нас таких нет

Пресс-секретарь управделами президента РФ Елена Крылова рассказала, что сломавшийся трап-эскалатор был привезен саудовской стороной, российский правительственный терминал такие не использует.

"У нас на балансе таких трапов нет", — сказала Крылова в беседе с РИА Новости.

По запасной лестнице

Король Сальман – не первый лидер государства, у которого возникают заминки с трапами. Инцидент с выходом из самолета был, в частности, в сентябре прошлого года у тогдашнего президента США Барака Обамы. В чем-то та ситуация была даже хуже – американский лидер, прибывший на саммит "большой двадцатки" в китайский Ханчжоу обнаружил, что трап ему не подали совсем.

Дело было в том, что американские службы безопасности были недовольны, что водитель трапа, который планировалось подать к борту номер один, не говорит по-английски. При этом добавить в "экипаж" трапа переводчика американцы тоже не захотели. В результате Обаме пришлось спускаться по запасной лестнице в хвосте самолета, что выглядело совсем не торжественно.

Там же, в аэропорту Ханчжоу, случился небольшой скандал с американской прессой, которую не пустили к Обаме. По информации СМИ, один из сотрудников американской администрации пытался защитить журналистов, заявив, что речь идет о "нашем самолете и нашем президенте". Китайскую сторону, однако, это не смутило. "Это наша страна", — цитировали СМИ ответ китайского секьюрити.

Инцидент, впрочем, раздувать не стали. "Теория о том, что меня плохо приняли, потому что я спустился по небольшой лестнице… мягко говоря, преувеличена", — заявил Обама.

Интересно, что ту историю прокомментировал и нынешний глава Белого дома Дональд Трамп, бывший тогда кандидатом в президенты. "Китай не дал борту номер один трап с красным ковром, а потом президент Филиппин назвал Обаму "сыном проститутки". Ужасно!" — написал Трамп. Он добавил, что на месте Обамы в Китае он развернул бы самолет и отменил визит.

Подробнее о межгосударственных отношениях России и Саудовской Аравии читайте в справке РИА Новости >>