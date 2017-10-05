Деятельность Путина одобряют 82,2% россиян, показал опрос ВЦИОМ

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Работу президента России Владимира Путина по данным на конец сентября одобряют 82,2% россиян; в начале месяца его рейтинг составлял 85,3%, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Показатель одобрения деятельности президента по-прежнему крайне высок, несмотря на незначительное снижение в сентябре: по средним значениям за неделю с 85,3% до 82,2%", — говорится в материалах опроса, которые есть в распоряжении РИА Новости.

О том, что не одобряют деятельность президента, заявили 10,6% опрошенных — больше, чем в первую неделю сентября (тогда их было 9%).

Оценки работы главы правительства и кабмина в целом к концу месяца также немного снизились, отмечают социологи ВЦИОМ. В начале сентября одобрительно о деятельности премьер-министра Дмитрия Медведева отзывались 54,3%, в конце месяца — 53,6%. Что касается работы кабинета министров, то на начало месяца ее одобряли 59,8%, на конец сентября — 58,7%. Неодобрение работой Медведева высказали 31% россиян, деятельностью кабмина — 30%.

Рейтинги одобрения Государственной Думы и Совета Федерации, замеряемые раз в месяц, растут, сообщает ВЦИОМ. В сентябре они составили 53,2% и 59,7% соответственно. Тем не менее, треть участников опроса (31,3%) не одобрили деятельность Госдумы, а 16,9% высказали аналогичное мнение о работе Совфеда.

"Полученные данные свидетельствуют об усилении поствыборного эффекта, содержание которого — в негативной коррекции показателей ключевых политических институтов и руководителей: уже вторую неделю снижается электоральный показатель "Единой России", незначительно ухудшилось отношение к главе государства. Данный тренд предсказуем и носит локальный по времени характер, и он не сопровождается улучшением положения представителей системной и несистемной оппозиции. Коррекция может продолжаться в течение ближайших недель, но будет носить, скорее, волнообразный характер. В целом, зафиксированные показатели находятся в традиционно сложившемся коридоре", — так прокомментировал результаты опроса руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов.

Он также отметил рост доверия палатам Федерального Собрания. С его точки зрения, восприятие значимости этих институтов в обществе усиливается — "тренд устойчивый на протяжении всего лета".

Рейтинги были составлены на основе данных всероссийских опросов "ВЦИОМ-Спутник", которые проводились в 2017 году. Ежедневно в опросе принимают участие 600 респондентов в возрасте от 18 лет из не менее 80 регионов России. ВЦИОМ приводит среднее значение за неделю опроса, таким образом, объем выборки составляет 4,2 тысячи респондентов. Метод опроса — телефонное интервью, статистическая погрешность для этой выборки не превышает 1,9%.

Очередные выборы президента России пройдут в 2018 году. О своих планах баллотироваться уже заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. В феврале 2016 года партия "Яблоко" приняла решение о выдвижении Григория Явлинского своим кандидатом в президенты. Также о своем намерении участвовать в гонке заявлял оппозиционер Алексей Навальный, осужденный условно по делу о хищении у "Кировлеса", но, по мнению многих экспертов-юристов, приговор, скорее всего, не позволит ему баллотироваться.

В пресс-службе "Справедливой России" сообщили, что решение о выдвижении лидера партии Сергея Миронова для участия в выборах-2018 году пока не принято, этот вопрос будет обсуждаться на съезде партии в ноябре. Многие партии, в том числе не представленные в Госдуме, планируют в декабре провести партийные съезды по вопросу участия в президентских выборах. О таком намерении заявляли, в частности, в КПРФ.

Администрация президента пока не дает ответа на вопрос об участии главы государства в кампании 2018 года. На пресс-конференции по итогам участия в саммите БРИКС Путин, отвечая на вопрос об участии в выборах президента РФ, заявил, что в установленное законом время те, кто хотят в них участвовать, об этом скажут. Президент добавил, что "у нас как только предвыборную кампанию объявляют, сразу все перестают работать, это я знаю не понаслышке". В начале октября на пленарном заседании в рамках форума "Российская энергетическая неделя" Путин на вопрос о предстоящих выборах ответил, что "еще не решил не только, против кого я буду баллотироваться, я не решил, буду ли я баллотироваться вообще".