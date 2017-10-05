РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Политика

Деятельность Путина одобряют 82,2% россиян, показал опрос ВЦИОМ

Сюжет:
"Общественные мнения" (211)
08:1505.10.2017
0340
© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин. Архивное фотоПрезидент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Работу президента России Владимира Путина по данным на конец сентября одобряют 82,2% россиян; в начале месяца его рейтинг составлял 85,3%, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Владимир Путин выступает на пленарной сессии Энергия для глобального роста. 4 октября 2017
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Путин пока не определился с участием в президентских выборах
"Показатель одобрения деятельности президента по-прежнему крайне высок, несмотря на незначительное снижение в сентябре: по средним значениям за неделю с 85,3% до 82,2%", — говорится в материалах опроса, которые есть в распоряжении РИА Новости.

О том, что не одобряют деятельность президента, заявили 10,6% опрошенных — больше, чем в первую неделю сентября (тогда их было 9%).

Оценки работы главы правительства и кабмина в целом к концу месяца также немного снизились, отмечают социологи ВЦИОМ. В начале сентября одобрительно о деятельности премьер-министра Дмитрия Медведева отзывались 54,3%, в конце месяца — 53,6%. Что касается работы кабинета министров, то на начало месяца ее одобряли 59,8%, на конец сентября — 58,7%. Неодобрение работой Медведева высказали 31% россиян, деятельностью кабмина — 30%.

Рейтинги одобрения Государственной Думы и Совета Федерации, замеряемые раз в месяц, растут, сообщает ВЦИОМ. В сентябре они составили 53,2% и 59,7% соответственно. Тем не менее, треть участников опроса (31,3%) не одобрили деятельность Госдумы, а 16,9% высказали аналогичное мнение о работе Совфеда.

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Эксперты оценили вероятность победы Путина в случае выдвижения на выборах
"Полученные данные свидетельствуют об усилении поствыборного эффекта, содержание которого — в негативной коррекции показателей ключевых политических институтов и руководителей: уже вторую неделю снижается электоральный показатель "Единой России", незначительно ухудшилось отношение к главе государства. Данный тренд предсказуем и носит локальный по времени характер, и он не сопровождается улучшением положения представителей системной и несистемной оппозиции. Коррекция может продолжаться в течение ближайших недель, но будет носить, скорее, волнообразный характер. В целом, зафиксированные показатели находятся в традиционно сложившемся коридоре", — так прокомментировал результаты опроса руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов.

Он также отметил рост доверия палатам Федерального Собрания. С его точки зрения, восприятие значимости этих институтов в обществе усиливается — "тренд устойчивый на протяжении всего лета".

Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Опрос показал, сколько россиян готовы проголосовать за Путина
Рейтинги были составлены на основе данных всероссийских опросов "ВЦИОМ-Спутник", которые проводились в 2017 году. Ежедневно в опросе принимают участие 600 респондентов в возрасте от 18 лет из не менее 80 регионов России. ВЦИОМ приводит среднее значение за неделю опроса, таким образом, объем выборки составляет 4,2 тысячи респондентов. Метод опроса — телефонное интервью, статистическая погрешность для этой выборки не превышает 1,9%.

Очередные выборы президента России пройдут в 2018 году. О своих планах баллотироваться уже заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. В феврале 2016 года партия "Яблоко" приняла решение о выдвижении Григория Явлинского своим кандидатом в президенты. Также о своем намерении участвовать в гонке заявлял оппозиционер Алексей Навальный, осужденный условно по делу о хищении у "Кировлеса", но, по мнению многих экспертов-юристов, приговор, скорее всего, не позволит ему баллотироваться.

В пресс-службе "Справедливой России" сообщили, что решение о выдвижении лидера партии Сергея Миронова для участия в выборах-2018 году пока не принято, этот вопрос будет обсуждаться на съезде партии в ноябре. Многие партии, в том числе не представленные в Госдуме, планируют в декабре провести партийные съезды по вопросу участия в президентских выборах. О таком намерении заявляли, в частности, в КПРФ.

Администрация президента пока не дает ответа на вопрос об участии главы государства в кампании 2018 года. На пресс-конференции по итогам участия в саммите БРИКС Путин, отвечая на вопрос об участии в выборах президента РФ, заявил, что в установленное законом время те, кто хотят в них участвовать, об этом скажут. Президент добавил, что "у нас как только предвыборную кампанию объявляют, сразу все перестают работать, это я знаю не понаслышке". В начале октября на пленарном заседании в рамках форума "Российская энергетическая неделя" Путин на вопрос о предстоящих выборах ответил, что "еще не решил не только, против кого я буду баллотироваться, я не решил, буду ли я баллотироваться вообще".

Комментировать
Политика
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена