НОВОСИБИРСК, 5 окт – РИА Новости. Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий не писал заявления об отставке и во время рабочей поездки в Москву в среду не был в администрации президента, сообщил глава департамента информационной политики администрации губернатора и правительства региона Сергей Нешумов.

Утром в четверг в СМИ появились сообщения со ссылкой на неназванный источник в администрации президента о том, что Городецкий якобы написал заявление об отставке, однако она случится тогда, когда ему подберут преемника.

"По поводу тиражируемых слухов о якобы имевшем место вчера визите губернатора Новосибирской области в администрацию президента и написании заявления об отставке сообщаю, что информация не соответствует действительности. Вчера губернатор ездил на совещание в Минтранс, в администрации президента не был", — написал Нешумов на своей станице в Facebook.

Ранее в конце сентября в правительстве региона уже опровергали слухи о планируемой отставке Городецкого, а он сам заявил журналистам, что слухи о планируемых отставках глав регионов не способствуют плодотворной работе. Губернатор сказал, что работает с удовольствием.

За последнее время посты покинули сразу несколько губернаторов: глава Красноярского края Виктор Толоконский, губернатор Самарской области Николай Меркушкин, нижегородский губернатор Валерий Шанцев, глава Ненецкого автономного округа Игорь Кошин. В субботу источник в администрации президента сообщил РИА Новости, что принято решение о досрочной отставке губернатора Омской области Виктора Назарова. Во вторник Путин подписал указ об освобождении от должности главы Дагестана Рамазана Абдулатипова и назначении временно исполняющим обязанности руководителя региона главы фракции "Единой России" в Госдуме Владимира Васильева. В среду был освобожден от должности глава Приморья Владимир Миклушевский, которого сменил гендир "Росморпорта" Андрей Тарасенко.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ротацию в губернаторском корпусе нормальным и ожидаемым процессом.