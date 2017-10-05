ВЛАДИВОСТОК, 5 окт — РИА Новости. Экс-глава Приморья Владимир Миклушевский заявил, что написал заявление об отставке, так как меняет работу в рамках кадровой ротации, которую проводит президент РФ Владимир Путин.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее заявил, что Путин подписал указ об освобождении от должности Миклушевского, и.о. губернатора Приморского края назначен гендиректор "Росморпорта" Андрей Тарасенко.

"Было заявление по собственному желанию, связанное с тем, что я меняю место работы. Это в рамках той кадровой ротации, которую проводит президент. Я придерживался все эти годы той же позиции, создавая кадровые лифты. Считаю, что это правильно… Я работал в должности губернатора уже пять лет, и это достаточный срок. Я понимаю, что что-то не сделано", — сказал Миклушевский на брифинге во Владивостоке в четверг.

Миклушевский также заявил, что ему предложили новую работу.

"Мне предложена другая работа. Все, что произошло, согласовано решением в рамках кадровой политики. Работа интересная, о ней я скажу, когда случится назначение", — сказал Миклушевский на брифинге во Владивостоке в четверг.

Он добавил, что возвращается в Москву.