ВЛАДИВОСТОК, 5 окт — РИА Новости. Экс-глава Приморья Владимир Миклушевский заявил, что написал заявление об отставке, так как меняет работу в рамках кадровой ротации, которую проводит президент РФ Владимир Путин.
"Было заявление по собственному желанию, связанное с тем, что я меняю место работы. Это в рамках той кадровой ротации, которую проводит президент. Я придерживался все эти годы той же позиции, создавая кадровые лифты. Считаю, что это правильно… Я работал в должности губернатора уже пять лет, и это достаточный срок. Я понимаю, что что-то не сделано", — сказал Миклушевский на брифинге во Владивостоке в четверг.
Миклушевский также заявил, что ему предложили новую работу.
"Мне предложена другая работа. Все, что произошло, согласовано решением в рамках кадровой политики. Работа интересная, о ней я скажу, когда случится назначение", — сказал Миклушевский на брифинге во Владивостоке в четверг.
Он добавил, что возвращается в Москву.