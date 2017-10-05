ВЛАДИВОСТОК, 5 окт — РИА Новости. Исполняющий обязанности главы Владивостока Константин Межонов, комментируя смену руководства Приморья, заявил, что надеется на конструктивную работу, а также о планах встретиться с новым и.о. главы края Андреем Тарасенко.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности главы региона Владимира Миклушевского, и.о. губернатора Приморского края назначен гендиректор "Росморпорта" Андрей Тарасенко.

"Пока мы спали, Москва работала. Президент владеет информацией", — сказал Межонов РИА Новости.

Он также выразил надежду на конструктивную работу региона под руководством Андрея Тарасенко.

"Надеюсь, что будет конструктивная работа… Он мой начальник, и встреча с ним, конечно, состоится. Пока трудно сказать, когда. Но вопросов по межмуниципальному взаимодействую много", — добавил Межонов.

Межонов приступил к своим обязанностям в апреле 2017 года. Он исполняет обязанности главы города, осуществляет общее руководство управлением международных отношений и туризма, а также управлением наружной рекламы и информации. Ранее Межонов был депутатом законодательного собрания Приморского края, председательствовал в комитете по регламенту, депутатской этике и организации работы парламента.