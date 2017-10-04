Миклушевский не смог развить экономику Приморья, считает политолог

ВЛАДИВОСТОК, 4 окт — РИА Новости. Экс-губернатор Приморья Владимир Миклушевский, об отставке которого было объявлено в среду, не смог добиться значимых социальных и экономических показателей в регионе, который он возглавлял с 2012 года, заявил РИА Новости доцент кафедры международных отношений ДВФУ Леонид Козлов.
"Согласно статистике Примстата, экономическая активность после саммита АТЭС снизилась. Инвестиции и многомиллиардные контракты, которые тут внедряются, на статистике не отображаются. В социальном плане лучший показатель серьезных проблем — это эмиграция, которая продолжается. Из Приморья жители постоянно уезжают, а приезжает гораздо меньше людей. Это все противоречит концепции демографического развития, которую разработали в Минвостокразвитии, а в правительстве утвердили", — сказал Козлов.
По словам политолога, "у Миклушевского незаметно сформированной группы сторонников", в отличие, например, от его предшественника Сергея Дарькина. "Он совершенно ясно не контролировал тот сектор экономики и политики, который держит Дарькин и его сподвижники", — добавил Козлов.
Политолог отметил, что сохранение контроля над основными местными парламентами "Единой России" достается с большим напряжением. "Это происходит через различные ухищрения, которые не красят власть. На текущих местных выборах было массовое досрочное голосование. Выборы в Большом Камне показали, что там даже этот административный ресурс не удалось привести к положительному итогу", — заключил Козлов.