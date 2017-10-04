Миклушевский не смог развить экономику Приморья, считает политолог

ВЛАДИВОСТОК, 4 окт — РИА Новости. Экс-губернатор Приморья Владимир Миклушевский, об отставке которого было объявлено в среду, не смог добиться значимых социальных и экономических показателей в регионе, который он возглавлял с 2012 года, заявил РИА Новости доцент кафедры международных отношений ДВФУ Леонид Козлов.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности Миклушевского, и.о. губернатора Приморского края назначен гендиректор "Росморпорта" Андрей Тарасенко, сообщил ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Согласно статистике Примстата, экономическая активность после саммита АТЭС снизилась. Инвестиции и многомиллиардные контракты, которые тут внедряются, на статистике не отображаются. В социальном плане лучший показатель серьезных проблем — это эмиграция, которая продолжается. Из Приморья жители постоянно уезжают, а приезжает гораздо меньше людей. Это все противоречит концепции демографического развития, которую разработали в Минвостокразвитии, а в правительстве утвердили", — сказал Козлов.

По словам политолога, "у Миклушевского незаметно сформированной группы сторонников", в отличие, например, от его предшественника Сергея Дарькина. "Он совершенно ясно не контролировал тот сектор экономики и политики, который держит Дарькин и его сподвижники", — добавил Козлов.

За время правления Миклушевского в крае происходило много происшествий: падение мостов, разрушение дорожной инфраструктуры, это следствие того, что за объектами нет должного ухода, подчеркнул собеседник агентства. "Качество жилищно-коммунального хозяйства слабое. Программа капитального ремонта реализуется не в тех масштабах, как об этом говорили изначально", — заявил Козлов.

Политолог отметил, что сохранение контроля над основными местными парламентами "Единой России" достается с большим напряжением. "Это происходит через различные ухищрения, которые не красят власть. На текущих местных выборах было массовое досрочное голосование. Выборы в Большом Камне показали, что там даже этот административный ресурс не удалось привести к положительному итогу", — заключил Козлов.