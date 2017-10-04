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Политика

"Эпохальное событие": король Саудовской Аравии приехал в Россию

22:5804.10.2017
(обновлено: 23:01 04.10.2017)
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© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкКороль Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд, прибывший в Россию с государственным визитом, во время официальной встречи в аэропорту Внуково-2. 4 октября 2017Король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд, прибывший в Россию с государственным визитом, во время официальной встречи в аэропорту Внуково-2. 4 октября 2017
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз аль Сауд впервые за всю историю российско-саудовских отношений прибыл с трехдневным визитом в Москву.

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Песков назвал возможные темы встречи Путина с королем Саудовской Аравии

В аэропорту "Внуково" монарха встретил почетный караул Преображенского полка и оркестр, а также российская делегация, в которую вошли вице-премьер Дмитрий Рогозин, замглавы МИД Михаил Богданов и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

С кем встретится король

В первую очередь монарх планирует провести встречу с президентом Владимиром Путиным. По словам пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова, лидеры планируют обсудить ситуацию на нефтяном рынке в условиях снижения ее добычи, а также перспективы урегулирования конфликтов на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Помимо этого, предметом обсуждения может стать военно-техническое сотрудничество.

Король Саудовской Аравии Абдалла и Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Межгосударственные отношения России и Саудовской Аравии

В пятницу должна состояться встреча короля с премьер-министром России Дмитрием Медведевым. Основной темой переговоров станут совместные инвестиционные проекты, а также сотрудничество в торговле, экономике, промышленности, энергетике и сельском хозяйстве.
Кроме того, в этот же день планируется провести российско-саудовский инвестиционный форум, а всю неделю в Москве будут идти дни саудовской культуры.

Ожидается, что во время визита короля будет подписан целый ряд документов. В частности, Российский фонд прямых инвестиций вместе с ближневосточными фондами, включая фонд Саудовской Аравии, объявят об условиях финансирования инвестиционных проектов в области транспортной инфраструктуры.

Гостиница Radisson Royal Moscow на Кутузовском проспекте в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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Арабские фонды намерены вложиться в дублер Кутузовского проспекта

Как сообщил министр энергетики Александр Новак, стороны подпишут инвестиционные соглашения на сумму свыше трех миллиардов долларов. В частности, обсуждается участие саудовских инвесторов в проекте "Арктик СПГ-2", также совместный фонд России и Саудовской Аравии инвестирует 150 миллионов долларов в одну из крупнейших российских буровых компаний Eurasia Drilling. Помимо этого, "Роснефть" и "Газпром нефть" близки к заключению соглашения с Saudi Aramco о торговле нефтью и созданию совместного научно-исследовательского центра.

Как заявил РИА Новости заместитель председателя российско-саудовского делового совета Абдулазиз аль-Крейдис, стороны могут создать совместную инвестиционную компанию с капиталом в один миллиард долларов.

Королевский размах

В делегацию короля Сальмана, по данным РИА Новости, входит порядка тысячи человек. Свита монарха займет все свободные номера пятизвездочных отелей в районе Манежной площади. Собеседник агентства рассказал, что во многих апартаментах специально для гостей меняют обстановку на более восточную, делегация везет с собой собственные ковры и мебель.

Города России. Москва. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Все люксовые отели у Кремля забронированы из-за визита саудовского короля

На входе в отели и вокруг них усилена охрана, в гостиницу пускают только по предъявлению карточки гостя.

Также в Москве на русском и арабском языке появились плакаты с портретом монарха и приветствием от Российско-саудовского инвестиционного фонда в адрес "хранителя двух исламских святынь, его величества короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза аль Сауда".

Новый уровень в отношениях

Глава российского МИД Сергей Лавров, комментирую приезд монарха в Россию, заявил, что визит позволит вывести двусторонние отношения на принципиально новый уровень.

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Джидде. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Москва и Эр-Рияд хотят углублять отношения, заявил Адель аль-Джубейр

Министр отметил, что Москва и Эр-Рияд "едины в необходимости дальнейшего поступательного развития многоплановых российско-саудовских отношений, в том числе в интересах обеспечения региональной и глобальной стабильности".

Лавров также заявил, что страны разделяют подход к решению региональных кризисов. По его словам, в решении межгосударственных конфликтов Россия и Саудовская Аравия опираются исключительно на политико-дипломатические методы.

Седьмой король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд. Архивное фото
© AP Photo / Fayez Nureldine
Глава МИД Саудовской Аравии назвал историческим визит короля в Россию

"Эти и другие актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня будут предметно обсуждаться в ходе предстоящего — по приглашению президента Владимира Путина — визита в Россию короля Сальмана. Убеждены, что это действительно эпохальное событие в наших отношениях будет способствовать выводу сотрудничества на принципиально новый уровень, внесет полезный вклад в стабилизацию обстановки в БВСА", — подчеркнул Лавров.

Визит монарха прокомментировали и в Вашингтоне. Официальный представитель Госдепа Хизер Науэрт выразила уверенность в том, что это событие не отдалит Саудовскую Аравию от США.

© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкПредставители делегации, сопровождающие короля Саудовской Аравии Сальмана Бен Абдель Азиз Аль Сауда в аэропорту "Внуково-2". 4 октября 2017
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Представители делегации, сопровождающие короля Саудовской Аравии Сальмана Бен Абдель Азиз Аль Сауда в аэропорту "Внуково-2". 4 октября 2017

 

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