Экс-глава Приморья Миклушевский: пять лет в регионе с тайфунами и саммитами

ВЛАДИВОСТОК, 4 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности губернатора Приморского края Владимира Миклушевского, сообщил в среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Исполняющим обязанности губернатора назначен Андрей Тарасенко, ранее занимавший должность генерального директора ФГУП "Росморпорт".

Инженер-металлург



Миклушевский занимал пост губернатора Приморья с 2012 года. До этого он работал и преподавателем в вузе, и замминистра образования РФ, а будучи главой региона успел провести несколько крупных международных форумов. Регион во время его руководства пережил ряд природных катаклизмов.

Миклушевский родился 15 сентября 1967 года в Свердловске в семье инженеров. Его отец родом из Приморья – города шахтеров Сучан, ныне Партизанск. По специальности Миклушевский – инженер-металлург, он с отличием закончил Московский институт стали и сплавов. Там же во время учебы познакомился с будущей женой Ириной. В 1988 году у них родился сын Дмитрий.

Будущий губернатор учился в аспирантуре МИСиС, после чего остался там преподавать. Ему была присвоена ученая степень "доктор технических наук". За время работы в институте он прошел путь от ассистента до первого проректора.

В начале 2000-х годов Миклушевский прошел профессиональную подготовку по программе "Директор по экономике и финансам" в Академии народного хозяйства при правительстве Российской Федерации, а уже в 2007 году стал директором департамента прогнозирования и организации бюджетного процесса Министерства образования и науки России.

В 2008 году Миклушевский был назначен заместителем министра образования и науки РФ. На этой должности он курировал развитие сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, что сказалось в будущем – став губернатором, Миклушевский активно начинает развивать связи с соседними странами, участвует в международных форумах и поддерживает образовательные программы.

Позже, в 2010 году, его по распоряжению председателя правительства РФ Владимира Путина назначают ректором Дальневосточного федерального университета. Через год четыре ведущих вуза Дальнего Востока объединяются, создается единый Дальневосточный федеральный университет. В это время Миклушевского включают в состав Совета при президенте по науке, технологиям и образованию.

После отставки прежнего главы Приморья Сергея Дарькина в феврале 2012 года Миклушевский назначен временно исполняющим обязанности губернатора края, а 16 марта того же года краевые парламентарии наделили его полномочиями главы региона по представлению президента РФ. В тот же день он официально вступил в должность.

Через два года Миклушевский досрочно подал в отставку и пошел на выборы губернатора Приморского края, на которых одержал победу. За него отдали голоса 77,43% избирателей.

Миклушевский активно занимается общественной работой, возглавляет 18 координационных советов края по разным отраслям, входит в состав президиума экономического совета при президенте России, а также является членом Совета при президенте России по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике. Также он входит в состав консультативной комиссии Государственного совета РФ.

Саммит и ВЭФ



Во многом начало работы Миклушевского на посту губернатора связывают с крупнейшим международным форумом торгово-экономического сотрудничества АТЭС в сентябре 2012 года. Он успел поучаствовать в подготовке события, которая шла под контролем Путина. Международное мероприятие такого уровня во Владивостоке прошло впервые и стало знаковым для Приморья и всего Дальнего Востока: регион перестал быть "далеким" и "забытым", центр стал вкладывать сюда серьезные средства и уделять ДФО больше внимания.

К саммиту во Владивостоке был построен кампус ДВФУ, мосты на остров Русский и через бухту Золотой рог, созданы новые дороги и аэропорт. Такой задел и инфраструктурная база стали для Миклушевского значимым подспорьем в руководстве регионом. Однако развитие края на этом не остановилось. В последующие годы были достроены, хотя и не сразу, Приморский океанариум и Приморский театр оперы и балета – ныне Приморская сцена Мариинского театра. Продолжилось строительство новых трасс.

Также при Миклушевском во Владивостоке с 2015 года по поручению Путина стал проходить ежегодный Восточный экономический форум. Первый ВЭФ собрал более 2,5 тысячи участников из 32 стран. На форуме было подписано 109 соглашений более чем на 1,8 триллиона рублей. На третьем форуме в этом году число гостей превысило уже 6 тысяч человек из 61 страны. Заключено 217 соглашений на сумму порядка 2,5 триллиона рублей.

Как сообщал сам Миклушевский, каждый год после форума власти оценивали уровень подготовки, а на будущий год исправляли ошибки и старались улучшить организацию. Так, первый ВЭФ 2015 года готовился в критически короткие сроки, власти края работали в авральном режиме, и, по признанию губернатора, "были шероховатости".

"Их все мы исправили, хотя и Юрий Петрович Трутнев — перфекционист, и я перфекционист, и мы постоянно стремимся улучшать форум", — отметил Миклушевский. Каждый следующий ВЭФ, по его словам, должен быть лучше предыдущего.

Новые инвестиции



Саммит АТЭС и ВЭФ, а также создание в регионе территорий опережающего развития (ТОР) и введение режима Свободного порта Владивосток дали толчок к инвестиционной деятельности. Команда Миклушевского успела этим воспользоваться для привлечения иностранного бизнеса в край.

В последние годы в Приморье стали активно заходить китайские инвесторы, именно крупные компании и корпорации. По поручению Миклушевского регулярно стали проходить бизнес-сессии, выставки, форумы, поездки наших предпринимателей к азиатским соседям.

Также губернатор делал ставку на международный туризм и вел переговоры по открытию авиамаршрутов. За последние годы в регионе запущены новые авиарейсы с рядом азиатских городов.

Тайфуны и паводки



Но работу губернатора оценивают не только по мероприятиям высокого уровня и инвестициям. Также важно умение справляться со сложностями, в том числе природного характера. Последние три года работы Миклушевского край страдал от тайфунов и следующих за ними паводков.

В 2015 году тайфун "Гони" принес в районы края до двух месячных норм осадков. Из-за наводнения были подтоплены Уссурийск и окрестные села. Пострадали около 11 тысяч человек. Тогда Миклушевский обращался к федеральным властям с просьбой о помощи, приезжал в подтопленные районы, а после спада стихии поручил усилить дамбы в Уссурийске и окрестностях.

Это отчасти помогло справиться с масштабным затоплением территории в ходе тайфуна "Лайонрок" в 2016 году, который пришел накануне ВЭФ.

Затем по краю в начале сентября ударил тайфун "Намтеун". В результате было подтоплено 170 населенных пунктов. Этот катаклизм стал серьезным испытанием для бюджета Приморья, так как выплат для пострадавших при паводке требовалось все больше. Дороги, поврежденные стихией, в регионе восстанавливают до сих пор. Третий удар нанес паводок в августе этого года, подтопило 34 населенных пункта.

В связи с катаклизмами регулярные совещания по ликвидации ЧС при Миклушевском стали нормой. Он до сих пор периодически посещает подтопленные районы и встречается с местными жителями, а также делает выговоры местным управленцам, которые затягивают с выплатами пострадавшим. В последние годы в крае начали выделять дополнительные средства на ремонт дамб, а районы стали активнее готовится к подходу стихий загодя. В этом году в Приморья на расходы по ликвидации ЧС депутаты заложили в бюджет еще 140 миллионов рублей.

Провалы в команде



Довольно заметным провалом в работе Миклушевского стала его команда. После назначения на пост губернатора он довольно быстро поменял окружение, да и в последующие годы кадровые перестановки не были редкостью. Однако за последние полтора года под следствие попали сразу несколько крупных чиновников. Среди них – три вице-губернатора.

Одного из них – Олега Ежова — судят по обвинению в злоупотреблении полномочиями. Другого – Сергея Сидоренко – уже осудили на 2,5 года по той же статье. Также под следствием находится бывший вице-губернатор Евгений Вишняков, подозреваемый в превышении полномочий. Он занимался вопросами ликвидации ЧС после паводков.

В один день с Вишняковым был задержан глава Уссурийска Евгений Корж. Он заключил досудебное соглашение, сейчас находится под подпиской о невыезде и продолжает работать. Преследование обоих может быть связано с нарушениями при строительстве микрорайона под Уссурийском, сообщали СМИ. Официально подробности дела пока не озвучены. Также под следствием находится бывший заместитель директора департамента земельных и имущественных отношений Приморья Илья Терехов, подозреваемый в злоупотреблениях.

Последние масштабные кадровые перестановки в администрации прошли весной. Тогда Миклушевский сказал, что они "необходимы для работы в новом формате, требующем новых идей, компетентности и ответственности".

Заслуги губернатора



Очевидной заслугой Миклушевского стало развитие сети внутрикраевой авиации. Сегодня в регионе практически восстановлена сеть маршрутов, которая была в советское время — 13 направлений.

Край закупил новые самолёты DHC-6, теперь их три. Также уже начато строительство новых аэровокзалов на севере края. В планах – реконструкция местных авиаузлов и посадочных площадок в отдаленных районах. Миклушевский сообщал, что в случае необходимости будет закуплен и четвертый самолет. Перевозчика край субсидирует.

В последние годы регион продвинулся и в вопросах оказания медпомощи в отдаленных районах. В селах стали устанавливать фельдшерско-акушерские пункты, а с 2015 года по инициативе Миклушевского стал курсировать автопоезд "Забота". Автомобили с медиками ездят по районам края, обследуют и консультируют местное население, выписывают направления на лечение или отправляют пациентов в стационар. Медпомощь жители края в этом случае получают бесплатно – по полису ОМС.

Миклушевский – довольно современный чиновник, он какое-то время вел аккаунт в сети микроблогов Twitter и продолжает регулярно выкладывать фото в соцсеть Instagram.

Он — первый приморский губернатор, который в 2014 году начал проводить "Большую встречу". Она проходит ежегодно в рамках Дальневосточного медиасаммита, в 2014 году в ней приняла участие 1 тысяча человек, в том числе пенсионеры и многодетные семьи, журналисты и блогеры. Правда уже с 2015 года формат этого мероприятия сузился и стал включать лишь небольшую группу представителей СМИ и социальных организаций.

Миклушевский уходит, и новому главе региона остается немало задач на будущее, это, в том числе, развитие медицины, внутрикраевой авиации, федерального субсидирования перелетов. Это проекты СПВ и ТОР, для обеспечения инфраструктуры которых нужен постоянный контроль властей. И, конечно, это переселение россиян в Приморье на "дальневосточные гектары".