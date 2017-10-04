Путин отправил в отставку главу Приморского края

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности губернатора Приморского края Владимира Миклушевского, исполняющим обязанности главы региона назначен Андрей Тарасенко, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Миклушевский освобожден от должности по собственному желанию. Исполняющим обязанности губернатора назначен Андрей Тарасенко, ранее занимавший должность генерального директора ФГУП "Росморпорт", — сообщил Песков.

Миклушев возглавлял Приморский край с февраля 2012 года.

Тарасенко являлся гендиректором "Росморпорта" с 2013 года. Согласно информации на официальном сайте предприятия, он имеет ученую степень доктора психологических наук, награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" первой степени.

За последнее две недели в отставку ушли сразу несколько глав регионов: губернатор Красноярского края Виктор Толоконский, губернатор Самарской области Николай Меркушкин, нижегородский губернатор Валерий Шанцев, глава Ненецкого автономного округа Игорь Кошин и глава Дагестана Рамазан Абдулатипов.

Источник в администрации президента рассказал РИА Новости, что досрочно свой пост покинет также губернатор Омской области Виктор Назаров.