ЕР выберет нового главу фракции 9 октября, рассказал источник

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Фракция "Единая Россия" в Госдуме в понедельник 9 октября проведет заседание, на котором решит вопрос о кандидатуре на пост руководителя фракции вместо назначенного врио главы Дагестана Владимира Васильева, кандидатуру вносит председатель партии Дмитрий Медведев, сказал РИА Новости источник во фракции.

"В понедельник, 9 октября, фракция "Единая Россия" проведет заседание, на котором решит вопрос о кандидатуре на должность своего руководителя вместо назначенного временно исполняющим обязанности главы Дагестана Владимира Васильева", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что голосуют за кандидатуру депутаты Госдумы от партии путем тайного голосования.

"Саму кандидатуру вносит председатель "Единой России" Дмитрий Медведев", — добавил собеседник агентства.