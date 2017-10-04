ЕР выберет нового главу фракции 9 октября, рассказал источник

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Фракция "Единая Россия" в Госдуме в понедельник 9 октября проведет заседание, на котором решит вопрос о кандидатуре на пост руководителя фракции вместо назначенного врио главы Дагестана Владимира Васильева, кандидатуру вносит председатель партии Дмитрий Медведев, сказал РИА Новости источник во фракции.
Он уточнил, что голосуют за кандидатуру депутаты Госдумы от партии путем тайного голосования.
"Саму кандидатуру вносит председатель "Единой России" Дмитрий Медведев", — добавил собеседник агентства.