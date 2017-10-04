Король Саудовской Аравии прибыл с визитом в Москву

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз аль Сауд в среду прибыл с первым за всю историю российско-саудовских отношений визитом в Москву; самолет монарха приземлился в правительственном терминале столичного аэропорта "Внуково-2", передает корреспондент РИА Новости.

В аэропорту его встречал почетный караул Преображенского полка и оркестр, а также российская делегация, в том числе замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Ожидается, что король пробудет в Москве до 7 октября.

В российской столице 5 октября у короля Сальмана намечена встреча с президентом России Владимиром Путиным, ранее в этот день пройдет российско-саудовский инвестиционный форум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин обсудит с королем ситуацию на рынке нефти в условиях снижения ее добычи, а также ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке с акцентом на урегулирование конфликтов в регионе. Он также не исключил, что на переговорах лидеры затронут тему ВТС.

В четверг 6 октября пройдет встреча саудовского короля и премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, на которой стороны обсудят совместные инвестиционные проекты и взаимодействие в торговле, экономике, промышленности, энергетике, сельском хозяйстве, сообщили ранее в правительстве.

Кроме того, всю неделю в Москве будут идти дни саудовской культуры. Ожидается, что во время визита саудовского монарха в Москву запланировано подписание целого ряда документов. В том числе, Российский фонд прямых инвестиций вместе с ближневосточными фондами, включая фонд Саудовской Аравии, объявят об условиях финансирования инвестиционных проектов в области транспортной инфраструктуры.

Делегация короля Сальмана, как стало известно РИА Новости, включает порядка тысячи человек. На время визита его свита займет все свободные номера 5-звездочных отелей в районе Кремля и Красной площади. По словам одного из собеседников агентства, во многих апартаментах обстановку поменяют на более привычную для гостей — в восточном стиле. Причем для нескольких высокопоставленных членов делегации специально из Саудовской Аравии привезут их любимые ковры.

Также в Москве появились плакаты с приветствием от "российско-саудовского инвестиционного фонда" в адрес "хранителя двух исламских святынь, его величества короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза аль Сауда". Плакат выполнен на русском и арабском языках и украшен портретом короля.