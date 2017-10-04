Глава совета при Минкультуры подал в отставку из-за "Матильды"

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Глава общественного совета при министерстве культуры РФ Павел Пожигайло подал в отставку, на его место был избран большинством голосов писатель Юрий Поляков.

"Так получилось, что общественный совет стоял в стороне от той абсолютно необоснованной истерики, которая была раздута вокруг фильма "Матильда"… И мы посчитали, что в этой ситуации общественный совет должен вести себя более жестко. Председатель общественного совета в этой ситуации занимал определенную позицию, как мне кажется, неадекватную, состоялся серьезный разговор, и Павел Пожигайло подал в отставку", — рассказал журналистам в среду секретарь Общественной палаты (ОП) Валерий Фадеев.

Министр культуры Владимир Мединский сообщил, что большинством голосов новым председателем общественного совета при Минкультуры избран писатель Юрий Поляков.

Ранее Пожигайло назвал ошибкой выдачу прокатного удостоверения фильму "Матильда" Алексея Учителя.

Задолго до выхода в прокат картина спровоцировала общественный резонанс: представители общественного движения "Царский крест" назвали "Матильду" "антироссийской и антирелигиозной провокацией", а депутат Госдумы Наталья Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить картину, она также призвала отозвать выданное фильму прокатное удостоверение. По ее словам, специалисты и ученые сделали комплексную экспертизу материалов фильма, которая показала, что созданный в "Матильде" образ не соответствует образу канонизированного РПЦ императора Николая II. Мединский заявил, что его возмущает умышленно нагнетаемая вокруг картины истерия, притом что это "обычный художественный фильм".