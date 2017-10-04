Путин: отношения с Трампом стали заложниками политической ситуации в США

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что они с американским коллегой Дональдом Трампом находят общие подходы, но отдельные силы в США используют российско-американские отношения в своих целях.

"Не без проблем, определенного, так сказать, сталкивания позиций. Но все-таки находим общие подходы. И меня это очень радует. Находим какие-то совместные решения", — сказал Путин в ходе выступления на пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя", отвечая на вопрос о динамике его отношений с Трампом.

Он отметил, что российско-американские отношения стали заложниками внутриполитической ситуации в США. "Я много раз об этом говорил. Отдельные силы используют российско-американские отношения для решения внутриполитических американских проблем. Но мы терпеливо ждем, когда этот процесс во внутриполитической жизни США закончится", — добавил российский президент.