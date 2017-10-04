Источник рассказал, что глава Приморья не писал заявления об отставке

ВЛАДИВОСТОК, 5 окт – РИА Новости. Глава Приморья Владимир Миклушевский не писал заявления об отставке, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

В среду местное СМИ со ссылкой на источники сообщило, что Миклушевский написал заявление об отставке.

"Пока факт того, что он написал заявление об отставке, не подтверждается", — сказал собеседник. Эту же информацию РИА Новости сообщил другой источник.

В администрации Приморья сказали, что Миклушевский в среду проводил рабочие совещания.

По данным экспертного доклада холдинга "Минченко Консалтинг" "Политбюро 2.0 и губернаторский корпус", главы ряда регионов, в том числе Приморья, могут уйти в отставку в ближайшее время.