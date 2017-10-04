Отставка главы Приморья пока не планируется, сообщили источники

ВЛАДИВОСТОК, 4 окт — РИА Новости. Глава Приморья Владимир Миклушевский пока останется на своем посту, информации об его отставке нет, сообщили РИА Новости информированные источники, знакомые с ситуацией.
"Есть информация, что Владимира Миклушевского оставят на посту губернатора Приморья до весны 2018 года", — сообщил РИА Новости один из источников.
Второй источник отметил, что изначально информация о грядущей отставке главы края, которая прошла в СМИ, была преувеличена, хотя губернатор и несколько его заместителей действительно ездили в Москву, в администрацию президента. "Вопросы к ним были, и есть моменты недовольства. Но в целом пока информации об отставке нет", — сказал собеседник.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ротацию в губернаторском корпусе нормальным и ожидаемым процессом. При этом, отвечая 29 сентября на вопрос, можно ли ожидать, что работа по ротации губернаторов продлится и на следующей неделе, заявил, что президент Владимир Путин "продолжит заниматься региональной проблематикой".
Как сообщил РИА Новости источник, близкий к администрации президента, серия замен в губернаторском корпусе завершится к 10 октября, всего президент выдвинет от восьми до 11 новых кандидатов в губернаторы.