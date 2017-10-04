МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала министра иностранных дел Латвии Ринкевича "агрегатором фейковых новостей" в ответ на его сравнение референдума о независимости испанской автономии Каталония для России с "упавшей на пол конфеткой".
Захарова упомянула и соседнюю Литву. По ее словам, Россия до сих пор ждёт "официального ответа от Литвы относительно заявления (президента Литвы Дали — ред.) Грибаускайте про какой-то "список требований", который якобы ей был предъявлен Россией". "Видимо, латвийский МИД решил оригинальным способом отвести удар от руководства соседней страны и выдал новый залп фейков", — написала Захарова.
Как сообщалось ранее, глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич заявил в интервью интернет-версии латвийской газеты Latvijas Avize, что "референдум о независимости Каталонии для России был как "упавшая на пол конфета", которую Россия использовала, чтобы расколоть ЕС". Ранее в Москве заявили, что события вокруг референдума о независимости Каталонии являются внутренним делом Испании. По словам президента РФ Владимира Путина, это "внутреннее дело испанского правительства".
В референдуме, в котором, по данным организаторов, приняли участие 2,2 миллиона из 5,3 миллиона избирателей автономного сообщества, 90% проголосовали за отделение Каталонии от Испании.