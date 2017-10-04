Лавров назвал виновных в ухудшении российско-американских отношений

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Москва надеется на выход российско-американских отношений из тупика, готова искать пути их оздоровления, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Аш Шарк Аль-Аусат".
"Россия открыта к тому, чтобы вместе с новой администрацией США искать пути оздоровления отношений, опираясь на принципы взаимного уважения и учета интересов друг друга. Пока, к сожалению, двусторонние связи остаются заложником разборок в американском истеблишменте", — добавил министр.
По его словам, в том, что российско-американские отношения опустились на нынешний низкий уровень, нет вины России. "Это прямое следствие политики администрации (бывшего президента США – ред.) Барака Обамы, которая разрушала фундамент сотрудничества, а перед уходом заложила под него мины долгосрочного действия, чтобы осложнить жизнь своим преемникам", — отметил Лавров.
Он указал, что Москва, в свою очередь, не поддается эмоциям, проявляет сдержанность и учитывает непростые внутриполитические реалии, в которых приходится работать новой администрации США.
"Но не можем оставлять без ответа такие агрессивные шаги, как, например, принятие в июле "Акта о противодействии противникам Америки посредством санкций". Рассчитываем, что здравый смысл в Вашингтоне все-таки возьмет вверх и витки конфронтации удастся остановить. Мы к ней точно не стремимся. Понимаем, что Россия и США как крупнейшие ядерные державы несут особую ответственность за общую ситуацию в мире, за поддержание глобальной стабильности и безопасности", — заключил Лавров.