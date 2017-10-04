Лавров назвал виновных в ухудшении российско-американских отношений

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Москва надеется на выход российско-американских отношений из тупика, готова искать пути их оздоровления, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Надежда на вывод сотрудничества из нынешнего искусственно созданного тупика есть, но будущее отношений зависит не только от нас, но и от американской стороны", — сказал он в интервью межарабской газете " Аш Шарк Аль-Аусат ".

"Россия открыта к тому, чтобы вместе с новой администрацией США искать пути оздоровления отношений, опираясь на принципы взаимного уважения и учета интересов друг друга. Пока, к сожалению, двусторонние связи остаются заложником разборок в американском истеблишменте", — добавил министр.

По его словам, в том, что российско-американские отношения опустились на нынешний низкий уровень, нет вины России. "Это прямое следствие политики администрации (бывшего президента США – ред.) Барака Обамы, которая разрушала фундамент сотрудничества, а перед уходом заложила под него мины долгосрочного действия, чтобы осложнить жизнь своим преемникам", — отметил Лавров.

Он подчеркнул, что нормализации диалога сильно мешает русофобская кампания в США, включая заявления о якобы имевшем место вмешательстве РФ в президентские выборы в Соединенных Штатах. "Складывается впечатление, что кое-кто в Вашингтоне не хочет соглашаться с волеизъявлением американцев, пытаясь свалить на нас собственные неудачи, беззастенчиво использует российскую карту в политической борьбе", — сказал глава МИД РФ.

Он указал, что Москва, в свою очередь, не поддается эмоциям, проявляет сдержанность и учитывает непростые внутриполитические реалии, в которых приходится работать новой администрации США.

"Но не можем оставлять без ответа такие агрессивные шаги, как, например, принятие в июле "Акта о противодействии противникам Америки посредством санкций". Рассчитываем, что здравый смысл в Вашингтоне все-таки возьмет вверх и витки конфронтации удастся остановить. Мы к ней точно не стремимся. Понимаем, что Россия и США как крупнейшие ядерные державы несут особую ответственность за общую ситуацию в мире, за поддержание глобальной стабильности и безопасности", — заключил Лавров.